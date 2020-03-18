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Госпогранкомитет опровергает информацию об отправке пограничников на границу с РФ
Источник материала: Партизан
Госпогранкомитет опроверг информацию об установлении погранконтроля на белорусско-российском участке границы.
"По поводу слухов: официально заявляем, что Госпогранкомитетом на текущий момент никаких решений в отношении установления пограничного контроля на белорусско-российском участке границе не принималось",
Ранее телеграм-канал Нarbaсeviсh сообщил, что
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Госпогранкомитет опроверг информацию об установлении погранконтроля на белорусско-российском участке границы.
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