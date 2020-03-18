Курс евро вырос на Br0,0505 до Br2,684 за 1 евро (17 марта - Br2,6335 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,0338 и стоит Br3,1575 за 100 российских рублей (16 марта - Br3,1913 за 100 российских рублей).
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Курс евро снова взлетел на торгах 18 марта, российский рубль подешевел
18.03.2020 14:05 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Курс евро вырос на Br0,0505 до Br2,684 за 1 евро (17 марта - Br2,6335 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,0338 и стоит Br3,1575 за 100 российских рублей (16 марта - Br3,1913 за 100 российских рублей).
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Доллар и евро на торгах 18 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
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