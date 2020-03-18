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Курс евро снова взлетел на торгах 18 марта, российский рубль подешевел

18.03.2020 14:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Курс евро снова взлетел на торгах 18 марта, российский рубль подешевел
Фото из открытых источников

Курс евро снова взлетел на торгах 18 марта, российский рубль подешевел Сколько «зелени» нужно. Как изменения курса доллара влияют на рост цен
Доллар подорожал на Br0,074 до Br2,4413 за $1 (на торгах 17 марта - Br2,3673 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0505 до Br2,684 за 1 евро (17 марта - Br2,6335 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0338 и стоит Br3,1575 за 100 российских рублей (16 марта - Br3,1913 за 100 российских рублей).

 
 
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Доллар и евро на торгах 18 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
 
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