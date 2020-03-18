Гигантский астероид приближается к Земле. Опасен ли он?

В конце апреля рядом с Землей пролетит гигантский астероид.
Его диаметр около 4 километров. Небесное тело носит порядковый номер 52768.
Как сообщает NASA, ближе всего астероид пройдет возле Земли 29 апреля и будет находиться на расстоянии более 6 миллионов километров. Для сравнения: Луна проходит в 16 раз ближе к нашей планете. Скорость движения астероида – более 30 км/час,
Астероид считают опасным, так как траектория его полета пересекает земную орбиту. По расчетам астрономов, существует один шанс из 50 тысяч, что метеорит упадет на нашу планету. Нет предпосылок впадать в панику, считают специалисты