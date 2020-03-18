Гигантский астероид приближается к Земле. Опасен ли он?

Источник материала: Полымя

В конце апреля рядом с Землей пролетит гигантский астероид.

Его диаметр около 4 километров. Небесное тело носит порядковый номер 52768.

Как сообщает NASA, ближе всего астероид пройдет возле Земли 29 апреля и будет находиться на расстоянии более 6 миллионов километров. Для сравнения: Луна проходит в 16 раз ближе к нашей планете. Скорость движения астероида – более 30 км/час, сообщает utro.ru.

Астероид считают опасным, так как траектория его полета пересекает земную орбиту. По расчетам астрономов, существует один шанс из 50 тысяч, что метеорит упадет на нашу планету. Нет предпосылок впадать в панику, считают специалисты