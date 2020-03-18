ВОЗ: скоро Беларуси придется выбирать, кого тестировать - ресурсы не бесконечны

заявление : мол, Беларусь делает правильные шаги во время эпидемии COVID-19. На официальной странице представительства Всемирной организации здоровья в Беларуси в Facebook накануне появилось: мол, Беларусь делает правильные шаги во время эпидемии COVID-19.





Белсат узнал, почему организация считает, что в Беларуси пока рано вводить карантин, и насколько эффективна белорусская система здравоохранения справляется с эпидемией. узнал, почему организация считает, что в Беларуси пока рано вводить карантин, и насколько эффективна белорусская система здравоохранения справляется с эпидемией.





Есть ли в Беларуси основания для введения карантина?

В комментарии «Белсату» председатель офиса ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев отметил, что принятие каждой меры должно быть взвешенным и основываться на оценке текущей ситуации и риска, а также на возможных негативных последствиях.





«Мы не говорим, что карантин – неважная мера. Закрытие учебных заведений, отмена мероприятий и другие меры рекомендуются при вспышке неконтролируемого распространения вируса в обществе. Если система не в состоянии справиться с потоком больных людей и их контактов», – отмечает он.





По словам Бердыклычева, на данный момент в Беларуси такой стадии нет. Он говорит, что система здравоохранения переформатировала работу, и сейчас направлена ​​на раннее тестирование случаев, изолирование и отслеживание контактов. Поэтому пока что получается предотвратить стремительный распространение.





«Мы не против карантина»

По словам представителя ВОЗ, Беларусь и страны Западной Европы имеют разный подход к охране здоровья.





На западе больше ориентируются на профилактику и укрепление здорового образа жизни. У нас же хорошо развиты меры для санитарно-эпидемиологического контроля. Система еще с советских времен была создана так, чтобы эффективно бороться с инфекционными заболеваниями.





«Они не могут проводить весь комплекс мероприятий, как это делает Беларусь. Вот поэтому введение карантина – вариант для этих стран», – отмечает председатель белорусского представительства ВОЗ.





Батыр Бердыклычев говорит, что 36 случаев (на утро 18 марта уже было не менее 51 случая) – не повод для введения карантина.





«Эффективность этой меры очень низкая, но ущерб – высок, особенно для экономики страны. Введение карантина сейчас, когда нет эпидемиологических показателей, – холостой выстрел. Люди устанут сидеть дома и начнут нарушать режим», – утверждает Бердыклычев.





Но Бердыклычев отметил, что Минздрав и ВОЗ не против карантина. По его словам, существует определенная планка. Если Беларусь ее достигнет, будут активизированы необходимые меры, в том числе и карантин.









Почему стоит не паниковать

«Действительно, когда слышишь о действиях других стран, начинаешь задумываться: если все так делают, может быть мы недорабатываем? Но важно сохранять спокойный и трезвый взгляд на эти вещи. Я вижу сейчас достаточно грамотную оценку риска и ситуации», – уверяет Бердыклычев.





Но в скором времени Беларуси придется пересмотреть стратегию помощи – ресурсы не бесконечны. Возможно, если наша страна пойдет по пути Скандинавии и Великобритании, где на карантин отправляются только группы риска, говорит Бердыклычев.





«Беларуси тоже придется выбирать приоритеты: выбирать, кого, например, тестировать, чтобы сократить расходы», – говорит представитель ВОЗ.