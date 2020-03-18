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Быть гражданином Республики Беларусь – это большое счастье, высокая честь

18.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Где бы ни был белорус – на своей земле или далеко за её рубежами – он всегда гордится принадлежностью к своей стране.

Быть гражданином Республики Беларусь – это большое счастье, высокая честь

С получением паспорта каждый человек становится полноправным гражданином Республики Беларусь.Вместе с тем каждый из нас уверен в том, что наша жизнь, свобода, права надежно защищены государством. И это обеспечивает основной закон нашей страны – Конституция.

Учащиеся 9 класса в канун Дня Конституции Республики Беларусь, получив паспорта, стали полноценными гражданами своей страны. Ребятам предоставлены все возможности, чтобы они смогли реализовать себя в жизни.Они дали клятву молодого гражданина Республики Беларусь, пообещаввсе свои знания, весь свой труд и все свои силы отдать на то, чтобы стать настоящими хозяевами земли белорусской и всемерно способствовать процветанию Республики Беларусь, быть достойными памяти дедов и прадедов, которые отдали свои жизни за честь и независимость нашей Родины.

Для молодых людей это событие останется в памяти на всю жизнь. А слова, которые прозвучали в их адрес, стали добрым напутствием.

Со словами приветствия к учащимся обратился председатель Бакштовского исполнительного комитета Александр Владимирович Буляк.

Любовь к Родине начинается с любви к родителям. С ранних лет мама учит первому слову, а папа помогает сделать первый шаг по родной земле. Мы взрослеем, становимся мудрее, набираемся опыта, а для родителей мы все равно остаемся детьми. От имени родителей со словами поздравления выступил отец, протоиерей храма Святого Пантелеимона Виталий Утекалко. Он обратил внимание на то, что получение паспорта не пустая формальность,

что быть гражданином – большая ответственность, как перед обществом, так и перед самим собой.

Классный руководитель 9 класса Валентина Тадеушевна Гражинская подчеркнула, что паспорт гражданина РБ – главный документ в жизни каждого человека. Пожелалаим стать полноправными, достойными гражданами своей страны.

С приветственнымисловами к присутствующим обратилась директор школы Светлана Ивановна Бычковская. А такжепо традициивручила юношам и девушкам  подарочные  комплекты издания «Я – гражданин Республики Беларусь».

Мы уверены, что юные граждане успешно продолжат дела и начинания людей старших поколений, которые создавали и развивали экономику, культуру и искусство страны.

С. Чекавая, педагог-организатор Бакштовского д/с – СШ, Ивьевского района.

 
 
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Где бы ни был белорус – на своей земле или далеко за её рубежами – он всегда гордится принадлежностью к своей стране. С получением паспорта...
 
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