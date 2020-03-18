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Главный документ в жизни – паспорт

18.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В канун Дня Конституции Республики Беларусь в Гераненской СШ состоялась торжественная линейка, на которой 14 юношей и девушек в праздничной обстановке получили свой главный документ в жизни – паспорт.

Главный документ в жизни – паспорт

На мероприятии присутствовали начальник отделения по гражданству и миграции Ивьевского РОВД А.В. Шемяко, председатель Гераненского сельского исполнительного комитета В.Э. Вершалович:

«Вы сегодня получаете свой главный документ в жизни – паспорт. И с этого момента носите гордое звание Гражданина Республики Беларусь. Я искренне поздравляю вас, ребята, с этим значимым событием, желаю, чтобы все у вас в жизни сложилось благополучно, чтобы вы стали достойными гражданами нашей страны. Будьте теми людьми, которые олицетворяют нашу Родину. С честью и достоинством несите звание гражданина Республики Беларусь», - обратился к школьникам А. В. Шемяко.

В.Э. Вершалович вручил подарочные издания «Я – Гражданин Республики Беларусь» учащимся, которым исполнилось 14 лет. Обратился к ребятам с просьбой быть всегда достойными представителями своего района, уважать права и свободы, хранить и приумножать белорусские традиции.

Л.И. Станкуть, директор, в своем приветствии нашла простые и теплые слова напутствия молодежи и призвала ребят быть достойными гражданами своей страны. Ведь именно им управлять своим будущим. Директор пожелала успехов, удачи, выбрать верный путь своего развития и идти к намеченной цели.

Много теплых слов ребята услышали от Т.В. Барабан, которая поздравила их от лица родителей.

Учащиеся, в свою очередь, искренне произнесли клятву юных граждан Республики Беларусь, зажгли свечу, как символ любви к людям и родной Отчизне. Вдохновленные, радостные, с сияющими глазами покидали торжественную линейку, трепетно держа в руках свой первый документ - паспорт гражданина Республики Беларусь.

Надеемся, что новый документ откроет юным гражданам двери к новым возможностям. Ведь главные победы у них впереди!

Т. Здончик, заместитель директора по воспитательной работе Гераненской СШ.

 
 
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В канун Дня Конституции Республики Беларусь в Гераненской СШ состоялась торжественная линейка, на которой 14 юношей и девушек в праздничной...
 
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