ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларуская семья показала холодильник с двухнедельным запасом продуктов

18.03.2020 16:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Жители Жодино Савелий и Марина решили, что на этой неделе они не работают, а дети — не учатся.

«Когда не собираешься выходить из дома, лучше всего заполнять кладовку крупами и макаронами, картошкой, свеклой и другими овощами», — говорят Савелий и Марина. 

Они решили, что на этой неделе на работу не едут — оба взяли по 10 дней отпуска, детей в школу также решили не отпускать.

Они сходили в магазин, сделали запасы продуктов примерно на 14 дней:

— Заодно купили сыр «фету» и зеленые салаты, потому что любим делать «Цезарь» и «Греческий». Также сосиски, селедку, молоко — их у нас любят все.



По мнению Савелия и Марины, сейчас лучше переждать некоторое время, побеспокоиться о своей безопасности самим.

По их мнению, в запас нужно покупать то, что имеет длительные сроки хранения: крупы, тушёнку, консервы. А еще актуальны замороженные продукты, овощи и фрукты, которые не портятся быстро, сухое и овсяное печенье.

— Конфеты скупать нет смысла, их заменяют варенья или джемы, которые мы делаем в сезон. Запас чая-кофе. И, конечно, моющие и дезинфицирующие средства также нужны. Все-таки ходить на улицу – в лес или парк надо. Просто избегать скопления людей, — говорят жодинцы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Жодино Савелий и Марина решили, что на этой неделе они не работают, а дети — не учатся.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве менеджер турагентства обманула клиентов почти на 27 тыс. рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика