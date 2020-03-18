Беларуская семья показала холодильник с двухнедельным запасом продуктов

«Когда не собираешься выходить из дома, лучше всего заполнять кладовку крупами и макаронами, картошкой, свеклой и другими овощами», — говорят Савелий и Марина.





Они решили, что на этой неделе на работу не едут — оба взяли по 10 дней отпуска, детей в школу также решили не отпускать.





Они сходили в магазин, сделали запасы продуктов примерно на 14 дней:





— Заодно купили сыр «фету» и зеленые салаты, потому что любим делать «Цезарь» и «Греческий». Также сосиски, селедку, молоко — их у нас любят все.













По мнению Савелия и Марины, сейчас лучше переждать некоторое время, побеспокоиться о своей безопасности самим.





По их мнению, в запас нужно покупать то, что имеет длительные сроки хранения: крупы, тушёнку, консервы. А еще актуальны замороженные продукты, овощи и фрукты, которые не портятся быстро, сухое и овсяное печенье.





— Конфеты скупать нет смысла, их заменяют варенья или джемы, которые мы делаем в сезон. Запас чая-кофе. И, конечно, моющие и дезинфицирующие средства также нужны. Все-таки ходить на улицу – в лес или парк надо. Просто избегать скопления людей, — говорят жодинцы.