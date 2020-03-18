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В Могилеве менеджер турагентства обманула клиентов почти на 27 тыс. рублей

18.03.2020 16:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Могилеве менеджер турагентства обманула клиентов почти на 27 тыс. рублей
Фото из открытых источников

Как стало известно, в милицию обратились несколько жителей Могилева. Они сообщили, что приобрели путевку в турагентстве, однако услуги им не были предоставлены, а деньги не возвращены.

В Могилеве менеджер турагентства обманула клиентов почти на 27 тыс. рублей Гродненец оформил на других онлайн-кредиты на 419 тыс. руб

Выяснилось, что к совершению преступления причастна 32-летняя менеджер турагентства. По информации УВД Могилевского облисполкома, женщина заключала договоры о раннем бронировании туров под 100% предоплату, но не выполняла свои договорные обязательства, а деньгами распоряжалась по своему усмотрению.

Сообщается, что под различными предлогами менеджер забирала копии документов у своих клиентов, чтобы те не могли обратиться в милицию – на руках у них не было подтверждающих документов. Не дождавшись путешествий, пострадавшие обратились в милицию.

В отношении менеджера возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Могилев
 
 
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