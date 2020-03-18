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Троллейбус сбил велосипедиста в Брест на Московской. Классика жанра

18.03.2020 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вот поэтому и не очень хотят разрешать переезжать пешеходные переходы на велосипедах. ДТП произошло сегодня, 18 марта 2020 года в Бресте на ул. Московской, у перекрёстка с 28-го Июля.

Троллейбус сбил велосипедиста в Брест на Московской. Классика жанра

Потому, что они мчат, в надежде что их пропустят. А не всегда это возможно, водитель не может оценить обстановку вдалеке, он видит часто только прилегающую территорию.

видео - wikilink.by

Ради справедливости нужно отметить, что на данном переходе есть возможность не спешиваться велосипедистам, а переезжать улицу.

 
Теги: Брест
 
 
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  Вот поэтому и не очень хотят разрешать переезжать пешеходные переходы на велосипедах. ДТП произошло сегодня, 18 марта 2020 года в Бресте на ул. Московской, у...
 
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