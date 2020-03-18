Троллейбус сбил велосипедиста в Брест на Московской. Классика жанра

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот поэтому и не очень хотят разрешать переезжать пешеходные переходы на велосипедах. ДТП произошло сегодня, 18 марта 2020 года в Бресте на ул. Московской, у перекрёстка с 28-го Июля.





Потому, что они мчат, в надежде что их пропустят. А не всегда это возможно, водитель не может оценить обстановку вдалеке, он видит часто только прилегающую территорию.

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Ради справедливости нужно отметить, что на данном переходе есть возможность не спешиваться велосипедистам, а переезжать улицу.