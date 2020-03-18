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Посевная кампания в Брестской области идет высокими темпами

18.03.2020 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур в Брестской области идет высокими темпами, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Рудь.

Посевная кампания в Брестской области идет высокими темпами

Погодные условия позволили аграриям не только раньше обычного приступить к севу, но и поддерживать высокие темпы полевых работ. В регионе на 18 марта ранними зерновыми и зернобобовыми засеяны 43,4 тыс. га - почти 40% площадей, что в 3,5 раза выше уровня 2019 года. Ежедневный прирост составляет от 3% в Барановичском районе до 8,7% - в Каменецком. Основную часть посевов составляют овес и ячмень.

В лидерах кампании южные районы области. Близки к завершению сева яровых хозяйства Брестского района, где уже засеяно 73% площадей. Через экватор перевалила посевная в Ивановском и Малоритском, более трети площадей засеяны в Кобринском, Пинском, Березовском, Дрогичинском и Лунинецком районах.

Активно идет и внесение минеральных удобрений: калийные внесены на 383 тыс. га (96%), фосфорные - на четверти площадей. В целом под яровой сев подготовлено около 100 тыс. га, или 25% от плана.

Кроме зерновых в хозяйствах сеют однолетние культуры и многолетние травы. Однолетними засеяны 7,5 тыс. га (в три раза больше по сравнению с 2019 годом), травами - почти треть планируемых площадей. Параллельно идет подкормка озимых зерновых культур и рапса. На сегодня удобрения внесены на 63% площадей озимых и 70% рапса.

 
 
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  Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур в Брестской области идет высокими темпами, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства...
 
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