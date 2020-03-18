Торговые сети начали хитрить и маскировать отсутствие товара. Смотрите, как это выглядит

Источник материала: Виртуальный Брест

Надо сказать, что случай вероятнее всего, единичный, и товар на полках есть, и его никто не хватает и не убегает с ним. Однако, чтобы полки не выглядели пустыми, продавцы (конечно, не по своему желанию, однако...) идут на хитрости - выставляют первый ряд из того, что есть в наличии, а за ним - пустота.





Вот как это выглядит.





Некоторых позиций или нет вообще, или они в единичном экземпляре.





Хотя в целом выглядит не так уж и плохо, по сравнению с зарубежными аналогами.





Наш совет - не паниковать, естественно, что магазины не в состоянии так быстро справиться с возросшим спросом, однако это будет сделано, и к своему удивлению мы обнаружим кучу продуктов на прилавках и забитые закрома у покупателей. Впрочем, это не точно.













А теперь - самое интересное. Мы поговорили с продавцами, обсудили текущую ситуацию, и вот что удалось узнать: в данный момент это всё, что есть, выставляют последнее. Однако уже стоит некоторое количество поддонов с товаром, который ещё не принят, и соответственно, не может быть выставлен. Покупатели разобрали товары за вчера и сегодня. Привозят в основном скоропортящиеся продукты, а с крупами сложнее.

Будем следить за ситуацией и информировать вас. И просим пользователей сообщать нам о случаях отсутствия того или иного товара на полках.