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Дирекция «Славянского базара» надеется провести фестиваль без переносов и тем более отмены. Комментарий Глеба Лапицкого

18.03.2020 16:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подготовка к «Славянскому базару» ведется в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали 18 марта на брифинге в Витебске. Дирекция готовит фестиваль и надеется провести его без переносов и тем более отмены.

Дирекция «Славянского базара» надеется провести фестиваль без переносов и тем более отмены. Комментарий Глеба Лапицкого

Дирекция «Славянского базара» надеется провести фестиваль без переносов и тем более отмены. Комментарий Глеба Лапицкого

По словам руководителя форума, все национальные отборы на конкурсы фестиваля к этому времени завершились. В 2020 году зрителям будет доступна программа уже полюбившихся проектов: это «Театральные встречи», «Фестиваль без границ» и «Кукольный квартал». Впервые в Витебск приедет джазмен Игорь Бутман.

К этому моменту на различные концерты фестиваля продано 10 тысяч билетов. Тем, кто их приобрел, директор форума посоветовал не торопиться их сдавать. Ну а уже в эту субботу, 21 марта, стартует второй этап продажи квитков на фестивальную программу.

Дирекция «Славянского базара» надеется провести фестиваль без переносов и тем более отмены. Комментарий Глеба Лапицкого

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
В этот этап продаж мы как раз-таки открываем ту часть программы, которую мы между собой называем элитарной. Потому что это действительно то творчество, театральное, хореографическое творчество, джазовые вечера, которые пройдут в этот раз на «Славянском базаре». А наша театральная программа обзаведется хорошей практикой фестиваля современной хореографии. Мы дадим возможность каждому пришедшему зрителю встретиться перед занавесом с главными действующими лицами каждого из спектаклей, а также с постановщиками.

Театральная программа будет построена не только на драматических спектаклях. Это будет в том числе и большой вечер балета, который будет посвящен мировой звезде балета Валерию Панову.

Дирекция «Славянского базара» надеется провести фестиваль без переносов и тем более отмены. Комментарий Глеба Лапицкого

Дирекция «Славянского базара» надеется провести фестиваль без переносов и тем более отмены. Комментарий Глеба Лапицкого

Под вопросом лишь один проект «Славянского базара» – «Звезды «Евровидения», запланированный на 19 июля. Продажа билетов на него временно приостановлена. Здесь дирекция напрямую работает с Европейским вещательным союзом, который занимается логистикой приглашенных артистов. Проблема в логистике, а точнее в том, как доставить артистов в Беларусь.

Дирекция «Славянского базара» надеется провести фестиваль без переносов и тем более отмены. Комментарий Глеба Лапицкого

Люди в материале: Глеб Лапицкий

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Подготовка к «Славянскому базару» ведется в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали 18 марта на брифинге в...
 
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