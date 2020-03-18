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Дирекция «Славянского базара» надеется провести фестиваль без переносов и тем более отмены. Комментарий Глеба Лапицкого
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Подготовка к «Славянскому базару» ведется в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали 18 марта на брифинге в Витебске. Дирекция готовит фестиваль и надеется провести его без переносов и тем более отмены.
По словам руководителя форума, все национальные отборы на конкурсы фестиваля к этому времени завершились. В 2020 году зрителям будет доступна программа уже полюбившихся проектов: это «Театральные встречи», «Фестиваль без границ» и «Кукольный квартал». Впервые в Витебск приедет джазмен Игорь Бутман.
К этому моменту на различные концерты фестиваля продано 10 тысяч билетов. Тем, кто их приобрел, директор форума посоветовал не торопиться их сдавать. Ну а уже в эту субботу, 21 марта, стартует второй этап продажи квитков на фестивальную программу.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Театральная программа будет построена не только на драматических спектаклях. Это будет в том числе и большой вечер балета, который будет посвящен мировой звезде балета Валерию Панову.
Под вопросом лишь один проект «Славянского базара» – «Звезды «Евровидения», запланированный на 19 июля. Продажа билетов на него временно приостановлена. Здесь дирекция напрямую работает с Европейским вещательным союзом, который занимается логистикой приглашенных артистов. Проблема в логистике, а точнее в том, как доставить артистов в Беларусь.
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Дирекция «Славянского базара» надеется провести фестиваль без переносов и тем более отмены. Комментарий Глеба Лапицкого
Новости Беларуси. Подготовка к «Славянскому базару» ведется в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали 18 марта на брифинге в...
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