Конференция Venture Day Minsk 2020 состоится 16 апреля в формате онлайн

Шестая международная англоязычная конференция Venture Day Minsk 2020 состоится 16 апреля в онлайн-формате. Такое решение организаторы приняли с целью предотвращения негативных последствий для здоровья участников мероприятия. Участие будет бесплатным. Интеллектуальный партнёр – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси. В предыдущий год конференция собрала около 1000 человек на своей площадке.

«Мы настроены оптимистично. Сегодня главное - понять, что каждый из нас может сделать, чтобы остановить кризис и повлиять на положительный исход в будущем для каждого члена сообщества - компаний, стартапов, инвесторов. Объединение усилий онлайн, удаленная работа, поддержка друг друга в это время неопределенностей - это пример такого сплочения стартап сообщества. Мы благодарны нашим партнерам и спикерам, которые откликнулись на наш призыв не отменять мероприятие, а перенести его онлайн. Мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы новый формат конференции был комфортным, полезным и давал возможности для активного участия и развития каждому желающему», – комментирует Татьяна МАРИНИЧ, основательница группы компаний BelBiz, CEO IMAGURU Startup HUB.

Тема конференции «Тренды предстоящего десятилетия». В настоящее время организаторы решают технические вопросы, связанные с трансляцией, организацией параллельных секций, участием в прямом эфире спикеров из других стран с разницей в часовых поясах, организацией выставки стартапов. Все заявленные спикеры конференции VDMinsk чувствуют себя хорошо, и на данный момент организаторы подтверждают их участие в мероприятии.

«Конечно, нынешняя ситуация – это вызов для всех нас, проверка работающих бизнес-моделей на устойчивость. Глобальные изменения отражаются на всех, но немного легче будет компаниям с более гибким подходом к меняющимся условиям. И я рада поддержать моих коллег, организаторов конференции Venture Day Minsk, в их решении не отменять такое нужное мероприятие, а провести его онлайн», – прокомментировала Павлина ЛУЗЕНСКА, ведущий ментор в Google.

Конкурс стартапов пройдёт также в онлайн-формате. Организаторы планируют организовать онлайн голосование за победителя.

Все подробности об участии в онлайн формате конференции организаторы будут сообщать на своих каналах:

Сайт: https://venturedayminsk.com/

FB: https://web.facebook.com/venturedayminsk/

Instagram: @vdminsk

Вопросы о приобретённых ранее билетах можно направлять по адресу: Ey@bel.biz