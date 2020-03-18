Эта мама четверых детей работает в детском саду. И вы вряд ли угадаете ее спортивное хобби

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Мама в форме» : для тех, кто после рождения ребенка занялся спортом, а в результате приобрел не только отличную фигуру, но и любимое хобби. У 31-летней Светланы Зуевой, мамы четверых детей и музыкального руководителя детского сада, таким увлечением оказалось карате.



Фото: из личного архива героини

— Я, обычная девочка из провинции, приехала покорять столицу, поступила в вуз. Училась с упоением. Встретила своего будущего супруга, вышла замуж. В 2009 году родился сын, потом в 2011 году родился еще сынок, а в 2012 году родилась доченька.

Как складывались в тот момент мои отношения со спортом? Да никак! Я погрузилась в уход за детьми. Весь мой мир вращался вокруг них. Во время беременности, конечно, набирала вес (от 15 до 20 кг), но благодаря грудному вскармливанию, активной жизни и сбалансированному питанию без излишеств я всегда выглядела неплохо. Но… Моя жизнь была как день сурка. Не подумайте, в ней была радость — но случались и слезы с упадком сил.



Фото: из личного архива героини

Когда сыну исполнилось 5 лет, я подумала: «Нужно отдать его в карате, чтобы он развивался физически и рос настоящим мужчиной». Нашла секцию поближе к дому, прекрасного тренера Дмитрия Осика и начала водить своего старшего на занятия.

Как-то тренер устроил соревнования для детей и для их родителей. Я, конечно, поддержала своего ребенка и поучаствовала. Тренер, посмотрев на мое выступление, прокомментировал: «Не стоит оставаться зрителем». Так я начала заниматься вместе с сыном.



Фото: из личного архива героини

Восторгу моему не было предела! Я ожила, ведь у меня появилось увлечение, которое улучшало мое настроение, самочувствие, физическую форму и придавало уверенности в себе. Занималась я минимум трижды раза в неделю. Если была возможность, ходила каждый день. Меня поддерживали мой муж Андрей и подруга Алена: если бы не помощь с присмотром за детьми, вряд ли я смогла бы посещать тренировки.

Так продолжалось около двух лет. Потом я вышла на работу (я музыкальный руководитель в детском саду), но не забросила занятия: они для меня стали особым видом отдыха, постижения себя, работы над телом и мыслями. Проработала четыре месяца — и узнала, что вновь беременна.



Фото: из личного архива героини

Я была очень рада: хотела, чтобы у моей дочери Дианы была сестра. Единственное, ощущала замешательство… А как же работа? Тренировки? Я ведь только начала заниматься любимым делом. Но все сложилось лучшим образом: мне удалось не бросать карате вплоть до седьмого месяца беременности. Занималась я по самочувствию и без фанатизма. Тренировки позволяли мне быть в тонусе.

Я родила дочку. В декретный отпуск не ушла: продолжила работать (благодаря скользящему графику мужа и моей небольшой загрузке — пару часов работы в день несколько раз в неделю). Но два года не ходила на занятия карате: совместить работу и уход за детьми — и так занятие не из легких.

Фото: из личного архива героини

Но я бредила возвращением в спорт. Когда младшенькая дочка подросла и смогла посещать ясли, я вновь вернулась к тренировкам. И вот мне 31 год, я мама четверых прекрасных детей, у меня есть любимая работа и увлекательное хобби — карате. Оно раскрывает возможности моего тела, делает меня здоровой, позволяет быть в тонусе и с хорошим настроением.

В карате есть правила «додзе-кун», которым должен следовать человек, вступивший на этот путь. «Главное — совершенствовать характер. Главное — быть искренним. Главное — стараться изо всех сил. Главное — уважать других. Главное — воспитывать самообладание». Теперь это и мои правила по жизни.