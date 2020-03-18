Отменяются некоторые поезда в сообщении между Беларусью и Россией

сообщили в БЖД. Об том корреспонденту агентства «Минск-Новости»в БЖД.





До 00:00 23 марта международные пассажирские составы, курсирующие в Москву и Санкт-Петербург, будут ходить по действующему графику.





Из России в Беларусь граждане республики могут следовать международными пассажирскими поездами без ограничений.





с 20 марта – поезд № 64/63 Минск–Новосибирск; с 22 марта – № 308/307 Барановичи–Саратов, № 390/389 Минск–Анапа, № 236/237 Минск–Москва–Минск, № 221/222 Брест–Москва и Минск–Москва; с 23 марта – № 66/65 Минск–Мурманск, № 76/75 Гомель–Москва, № 302/301 Минск–Адлер, № 104/103 Брест–Новосибирск, № 150/149 Минск–Минеральные Воды, № 328/327 Минск–Казань, № 134/133 Минск–Архангельск. До снятия вышеуказанных ограничений отменяются:









Об изменениях в графике движения международных пассажирских составов в сообщении Беларусь – Россия и порядке возврата билетов сообщат дополнительно.





Актуальную информацию о расписании поездов можно получить на сайте БЖД, в железнодорожных кассах, через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» и по телефону 105 (контакт-центр). Другой номер предусмотрен для пассажиров, находящихся за пределами Беларуси: +375 222 39 25 47.



