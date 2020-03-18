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Отменяются некоторые поезда в сообщении между Беларусью и Россией

18.03.2020 18:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые поезда, курсирующие между белорусскими и российским городами, отменяются в связи с временным, до 1 мая, ограничением въезда в Россию иностранцев и лиц без гражданства.

Об том корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в БЖД.

До 00:00 23 марта международные пассажирские составы, курсирующие в Москву и Санкт-Петербург, будут ходить по действующему графику.

Из России в Беларусь граждане республики могут следовать международными пассажирскими поездами без ограничений.

До снятия вышеуказанных ограничений отменяются: с 20 марта – поезд № 64/63 Минск–Новосибирск; с 22 марта – № 308/307 Барановичи–Саратов, № 390/389 Минск–Анапа, № 236/237 Минск–Москва–Минск, № 221/222 Брест–Москва и Минск–Москва; с 23 марта – № 66/65 Минск–Мурманск, № 76/75 Гомель–Москва, № 302/301 Минск–Адлер, № 104/103 Брест–Новосибирск, № 150/149 Минск–Минеральные Воды, № 328/327 Минск–Казань, № 134/133 Минск–Архангельск.


Об изменениях в графике движения международных пассажирских составов в сообщении Беларусь – Россия и порядке возврата билетов сообщат дополнительно.

Актуальную информацию о расписании поездов можно получить на сайте БЖД, в железнодорожных кассах, через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» и по телефону 105 (контакт-центр). Другой номер предусмотрен для пассажиров, находящихся за пределами Беларуси: +375 222 39 25 47.
 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые поезда, курсирующие между белорусскими и российским городами, отменяются в связи с временным, до 1 мая, ограничением въезда в Россию иностранцев и лиц без...
 
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