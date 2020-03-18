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Ассоциировался с картиной Врубеля. Лянка Грыу впервые рассказала о своём отце

18.03.2020 18:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Знаменитая российская актриса Лянка Грыу впервые рассказала о своём отце – молдавском актёре Георге Грыу. Это случилось в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».  

По словам актрисы, сначала своим отцом она считала сценариста Олега Казанцева, с которым её мама прожила несколько лет. Когда Лянке тогда было 4 года, Казанцев умер, и она болезненно пережила это.   

Ассоциировался с картиной Врубеля. Лянка Грыу впервые рассказала о своём отце
Фото: instagram.com/lyanka22 

О том, кто её настоящий отец, актриса узнала из семейного альбома. Примерно в 14 лет она увидела свадебное фото матери. Лянка спросила, кто этот мужчина на снимке. И тогда ей рассказали, как всё было.

Стелла Владимировна познакомилась с Георге, когда они оба покупали цветы. Мужчина вручил девушке букет, но она не захотела принять цветы. Тогда актёр начал ухаживать за ней, постепенно пара сблизилась. Позже, Георге без объяснения причин решил уйти. В тот момент женщина была беременна. Она решила остаться в Москве и там воспитывать дочку.

Ассоциировался с картиной Врубеля. Лянка Грыу впервые рассказала о своём отце
Фото: instagram.com/lyanka22 

По словам Грыу, отец ассоциировался у неё с картиной Михаила Врубеля «Демон сидящий».

«В этой картине столько энергии, столько мощи, внутреннего спокойствия и опасности – вот это сочетание мне почему-то всегда напоминало о нём», – призналась Лянка.

В 15-16 лет Лянка хотела найти отца, спрашивала о нём, но ничего не получилось. Тогда актриса решила, что нужно просто прекратить это делать и жить дальше.   

Ассоциировался с картиной Врубеля. Лянка Грыу впервые рассказала о своём отце
Фото: instagram.com/lyanka22 

Через несколько лет Маргарита Терехова оставила для Лянки письмо. В конверте было фото, на обороте которого сообщалось, что папа артистки – Георге. Хотя актриса уже знала об этом, у неё всё равно возникли смешанные чувства. Но Грыу решила не пытаться вновь искать отца.   

Много лет спустя, когда Грыу получила известность, стала востребованной актрисой, вышла замуж и родила ребёнка, появился человек, который утверждал, что он настоящий отец Лянки.   

Люди в материале: Лянка Грыу, Георге Грыу, Олег Казанцев, Стелла Ильницкая

 
 
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Новости России. Знаменитая российская актриса Лянка Грыу впервые рассказала о своём отце – молдавском актёре Георге Грыу. Это случилось в эфире программы «Судьба...
 
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