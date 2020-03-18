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Пасха в 2020 году. Когда будут отмечать праздник православные и католики

18.03.2020 18:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православная и католическая Пасха в 2020 году будет отмечаться с разницей в неделю.    

В нынешнем году главный христианский праздник православные будут отмечать 19 апреля.   

У католиков празднование Пасхи пройдет 12 апреля.   

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Новости Беларуси. Православная и католическая Пасха в 2020 году будет отмечаться с разницей в неделю.     В нынешнем году главный христианский праздник...
 
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