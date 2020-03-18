Пасха в 2020 году. Когда будут отмечать праздник православные и католики

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православная и католическая Пасха в 2020 году будет отмечаться с разницей в неделю.

В нынешнем году главный христианский праздник православные будут отмечать 19 апреля.

У католиков празднование Пасхи пройдет 12 апреля.

Читайте по теме:

Как испечь вкусный и полезный кулич на Пасху?

Как украсить яйца на Пасху? Рецепт от Ивана Русских

«Яйцо – это символ новой жизни»: какое значение имеют продукты, которые освящают на Пасху