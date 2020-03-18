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Пасха в 2020 году. Когда будут отмечать праздник православные и католики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Православная и католическая Пасха в 2020 году будет отмечаться с разницей в неделю.
В нынешнем году главный христианский праздник православные будут отмечать 19 апреля.
У католиков празднование Пасхи пройдет 12 апреля.
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Новости Беларуси. Православная и католическая Пасха в 2020 году будет отмечаться с разницей в неделю. В нынешнем году главный христианский праздник...
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