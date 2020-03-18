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Новости экономики за 18.03.2020

18.03.2020 18:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько еще цены на сахар будут под контролем государства? Почему с большинством стран приостановлено почтовое сообщение, и когда появятся в обращении обновленные купюры 20 и 50 рублей? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЗИМБАБВЕ РАССМАТРИВАЕТ ВОПРОС ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА БАЗЕ БЕЛАЗА

Зимбабве хочет обучать своих технических специалистов на базе учебного центра БелАЗа. Возможность подготовки персонала стала главной темой переговоров с руководством завода во время очередного визита профильного министра африканской страны. Сейчас там на двух предприятиях работают наши карьерные самосвалы, фронтальные погрузчики, бульдозеры и поливооросительные машины. В последние годы Зимбабве стала одним из самых перспективных направлений для экспорта белорусской техники. В стране имеются значительные запасы полезных ископаемых: каменного угля, золота, лития, меди и других. И их добыча развивается быстрыми темпами.

Новости экономики за 18.03.2020

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Сколько еще цены на сахар будут под контролем государства? Почему с большинством стран приостановлено почтовое сообщение, и когда появятся в...
 
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