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В Токио открылся первый специализированный магазин белорусского льна

18.03.2020 18:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский лен очень приглянулся японцам. Изделия и одежда из этого материала стали настолько популярными, что в Токио даже открылся первый специализированный магазин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его открытие позволит, наряду с возможностью покупок посредством электронных площадок, пользоваться потенциалом торговой сети. Сегодня белорусский лен можно увидеть в домах, офисах и гардеробах японцев. В 2019 году на рынок поставлено только тканей почти на миллион рублей.

Больше новостей экономики за 18 марта здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский лен очень приглянулся японцам. Изделия и одежда из этого материала стали настолько популярными, что в Токио даже открылся первый...
 
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