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В Токио открылся первый специализированный магазин белорусского льна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский лен очень приглянулся японцам. Изделия и одежда из этого материала стали настолько популярными, что в Токио даже открылся первый специализированный магазин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его открытие позволит, наряду с возможностью покупок посредством электронных площадок, пользоваться потенциалом торговой сети. Сегодня белорусский лен можно увидеть в домах, офисах и гардеробах японцев. В 2019 году на рынок поставлено только тканей почти на миллион рублей.
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Новости Беларуси. Белорусский лен очень приглянулся японцам. Изделия и одежда из этого материала стали настолько популярными, что в Токио даже открылся первый...
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