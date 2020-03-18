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Пещера 21 века. Вот какую оригинальную пристройку к старому дому сделали испанцы
Источник материала: Tut.by
Как расширить площадь дома, но при этом не причинить вреда его архитектуре и окружающему ландшафту? Архитектурная студия Jordi Hidalgo Tané сделала это с помощью создания пристройки, которая спрятана в холм и соединяется с основным зданием тоннелем из стекла. Как это дело выглядит, рассказывает
В селе в горах в провинции Наварра находится старый дом, к которому нужно было сделать пристройку.
Чтобы не нарушать ландшафт, архитекторы решили ничего не пристраивать к дому, а создать жилые помещения внутри соседнего холма и соединить их с основным зданием коридором из стекла. Вот как это выглядит:
Внутри подземной пристройки находится большая гостиная, столовая и кухня. По всей длине сооружения проходит прозрачная стеклянная стена.
— Укрывшись внутри этой «пещеры», мы наблюдаем великолепный пейзаж, который перед нами, — говорят в студии.
Что же касается основного здания, то там находятся четыре спальни и два санузла. Выглядит это дело изнутри вот так:
— Работать в этом исключительном месте — это значит проявлять уважение к хрупкому зданию и особенно к мистической силе гор Наварры, богатой историей и легендами, — добавляют в Jordi Hidalgo Tané.
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Пристройка соединяется с основным домом тоннелем из стекла.
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