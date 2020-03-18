«Строители исполняют мечту Сапегов». Посмотрите, как теперь выглядят «одни из величайших руин Европы»

Источник материала: Виртуальный Брест

В августе 2019 года над восточным корпусом Ружанского дворца — резиденции магнатского рода Сапегов — начались работы. Эффект предварительных работ стал виден только теперь. По словам Антося Артюха, младшего научного сотрудника Ружанского дворцового комплекса, на данный момент уже около половины корпуса находится под крышей.

Фото: Антось Артюх

Как говорит Артюх, над установкой крыши над восточным корпусом работают около 20−30 человек. На данный момент они кладут керамическую черепицу.

О сроках окончания работ исследователь и его коллеги говорить не берутся: все зависит от финансирования.

В перспективе в корпусе планируется завершить реставрацию фасадов и осуществить внутреннюю отделку, разместить в здании кафе на 60 мест и 24 гостиничных номера.

Реставрацию восточного корпуса Артюх называет исключительно важным делом.

— Цяпер будаўнікі фактычна выконваюць мару Сапегаў. Бо яны аднаўляюць усходні (тэатральны) корпус па чарцяжам XVIII стагоддзя, што захаваліся ў Варшаве. Але корпус быў крыху іншым, — объясняет ученый и ссылается на исследования, посвященные восстановлению дворца, которые датируются 1990-ми, и 2000-ми годами. — Бо чарцяжы — гэта толькі план, якім яго хацелі бачыць Сапегі. На працягу XVIII стагоддзя архітэктурны ансамбль неаднойчы перабудоўваўся і дабудоўваўся, але праект Сапегаў не быў рэалізаваны да канца. Гэтаму паспрыялі як асабістыя сямейныя справы рода, так і грамадска-палітычная сітуацыя ў краіне (падзелы Рэчы Паспалітай). Дадам, што самі чарцяжы былі спрошчаны падчас будаўнічых спраў і яны былі рэалізаваныя не да канца. Але я імкнуся бачыць у гэтым свой плюс. Магчыма, Сапегі радуюцца, бо ім не хапіла часу і сродкаў для ўладкавання сваёй рэзідэнцыі на новы густ, але зараз іх нашчадкі спраўджваюць мару магнатаў, аднаўляючы палац па іх праекту. І палац у Ружанах становіцца такім, якім ён павінен быў быць.

Фото: Антось Артюх

Но актуальным является вопрос качества кирпичей, которые используют рабочие. Этот вопрос Артюх комментировать не берется: он не специалист в этом вопросе.

По словам историка и археолога Игоря Чернявского, бывшего начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси, к кирпичам есть вопросы. Причина — в «недастатковым аб’ёме сродкаў».

— Іх (cродкаў. — Заўв. TUT.BY) хапае на цэглу не самай лепшай якасці, што ў выпадку Ружан было б і не вельмі страшна. Але не хапае на тынкоўку фасадаў, што вядзе да размаражвання муроўкі. Пытанне ў парушэнні тэхналогіі выканання работ, якое трэба задаваць не столькі выканаўцу, колькі органам, якія плануюць фінансаванне. Хаця і да выканаўцаў могуць быць прэтэнзіі, калі паглядзець на падмурак.

По мнению историка Николая Волкова, сотрудника Института истории НАН Беларуси, «з рэстаўрацыйнай цэглай у нас увогуле катастрофа — яе няма па нармальных коштах. Тут сітуацыю трэба ацэньваць з улікам таго, што ў нас у Беларусі ў прынцыпе робіцца».

Архивное изображение дворца. Корпус, на котором появится крыша, не попал в кадр. Он находится справа. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Гэта Стары замак у Гародні пад дахам мог яшчэ дзясяткі гадоў спакойна стаяць. А я вось чакаю навінаў, калі ў Ружанах фасад палаца абрынецца, ці ў Быхаве пачнуць скляпенні сыпацца і фасад паедзе. Такім чынам, у нас ёсць выбар: глядзім, як усё развальваецца і чакаем пакуль вырасце пакаленне, якое пачне рабіць якасную рэстаўрацыю, ці хоць як рэстаўруем, каб аўтэнтыка далей не валілася. У выпадку Гародні можа было спакойна чакаць, а ў Ружанах — не.

Строительство Ружанского дворца было начато еще в начале 17 века по заданию великого деятеля ВКЛ Льва Сапеги. При нем это была скорее крепость оборонительного типа, нежели дворец. Славу «белорусского Версаля» дворец заслужил только два столетия спустя, после перестройки под руководством известного тогда архитектора Яна Самуэля Беккера. Он спроектировал удивительно красивый дворцово-парковый комплекс, один из красивейших в Европе — и полностью изменил облик замка. Были разобраны две башни, но были задуманы боковые корпуса. В восточном размещался конный манеж и театр, а в западном должна была быть картинная галерея. Однако, считается, этот корпус так и не был построен (был возведен лишь фундамент).

Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Благодаря сохранившимся чертежам Беккера в 2008 году была принята программа восстановления дворца. На данный момент полностью отреставрированы две брамы (центральная и боковая), а также два флигеля, где сегодня размещается музей.

В 2019 году дворец Сапегов в Ружанах посетил редактор отдела путешествий американского издания The Daily Beast Уильям О’Коннор. Он назвал развалины дворца «одними из величайших руин Европы, поэтическим напоминанием о событиях, которые раньше всколыхнули весь континент».