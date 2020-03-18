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Минжилкомхоз о мусоросжигательном заводе: учтут и интересы жителей в плане экологии, и экономические интересы государства

18.03.2020 19:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О строительстве мусоросжигательного завода говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Технологии – хорошо. Вот про этот завод: вы его канонизировали, утвердили?

Оксана Гайдук: «Нам нужны мусороперерабатывающие заводы»

Минжилкомхоз о мусоросжигательном заводе: учтут и интересы жителей в плане экологии, и экономические интересы государства

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Не то, чтобы завод. Центр энергетической переработки. На сегодняшний день он ещё находится на этапе разработки технико-экономического задания. Естественно, что при строительстве, даже при проектировании будут закладываться максимально нормы, которые позволят в полной мере удовлетворить интересы и жителей рядом расположенных домов в части экологии и, в принципе, экономические интересы государства. То есть выработка энергии, электроэнергии, выработка тепла.

Люди в материале: Геннадий Акстилович

 
 
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О строительстве мусоросжигательного завода говорили в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Технологии – хорошо. Вот про этот завод: вы его...
 
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