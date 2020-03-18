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Минжилкомхоз о мусоросжигательном заводе: учтут и интересы жителей в плане экологии, и экономические интересы государства
Источник материала: СТВ
О строительстве мусоросжигательного завода говорили в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
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Минжилкомхоз о мусоросжигательном заводе: учтут и интересы жителей в плане экологии, и экономические интересы государства
О строительстве мусоросжигательного завода говорили в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Технологии – хорошо. Вот про этот завод: вы его...
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