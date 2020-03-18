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Рассказываем, зачем срезают деревья вдоль Я.Купалы напротив Савушкиного и что дальше

18.03.2020 19:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Читатели негодуют - опять вырезают деревья, как же так? Как рассказал порталу Виртуальный Брест заместитель генерального директора Брестского городского ЖКХ Сергей Жуков, эти акации давно признаны аварийными, и угрожают троллейбусной линии.

Рассказываем, зачем срезают деревья вдоль Я.Купалы напротив Савушкиного и что дальше

Они, может быть, ещё и могли бы постоять, однако Савушкин предложил городу высадить за свой счёт аллею вдоль ул. Я.Купалы. Какие именно это будут породы - не раскрывается, но зная Савушкин, можно предположить, что у нас появится что-то необычное и достойное.

Рассказываем, зачем срезают деревья вдоль Я.Купалы напротив Савушкиного и что дальше

По предварительной информации, высадят аллею уже в эту пятницу. Таким образом, службы ЖКХ убирают старые аварийные деревья, чтобы подготовить площадку для высадки новых.

Между тем, можно отметить, что в городе и округе высажено просто невероятное количество деревьев силами ЖКХ, что не может не радовать. Пусть не все они приживутся с первого раза, это не страшно, постепенно из года в год можно будет заменить их на жизнеспособные.

 
Теги: Брест
 
 
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  Читатели негодуют - опять вырезают деревья, как же так? Как рассказал порталу Виртуальный Брест заместитель генерального директора Брестского городского ЖКХ...
 
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