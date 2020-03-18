 При проведении проверки в торговой сети г. Бреста выявлена опасная продукция из РФ и Китая

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети г. Бреста в результате испытаний выявлена опасная продукция:





игрушка для детского творчества для детей старше 3 лет краски для рисования пальчиками серии «Умная мама» торговой марки «ГАММА», артикул 216010, 4 цвета, изготовитель ООО «ГАММА», Российская Федерация:

не соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 (подпункта 3.4 пункта 3 статьи 4, подпункта 4.1 пункта 4 приложения 2) по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности: уровень миграции формальдегида составил (3,76±1,13) мг/дм3 при норме не более 0,1 мг/дм3;

игрушка для детей старше 3 лет пальчиковые краски торговой марки «Мульти-Пульти», артикул ПК_10238 «Морские приключения енота», изготовитель ООО «Колер Продукт», Российская Федерация:

не соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 (подпункта 3.4 пункта 3 статьи 4, подпункта 4.1 пункта 4 приложения 2) по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности: уровень миграции формальдегида составил (0,610±0,018) мг/дм3 при норме не более 0,1 мг/дм3;

школьные ранцы «Speedy» торговой марки «ARTSPACE», артикул Uni_17617, размер 39х29х15 см, маркировка 6+, изготовитель «XIAMENUNIBESTIMPORT & EXPORTCO., LTD» (Сямынь Унибест Импорт энд Экспорт Ко., Лтд.), Китай;

школьный ранец «Parkour» торговой марки «ARTSPACE», артикул Uni_17618, размер 39х29х15 см, маркировка 6+, изготовитель «XIAMENUNIBESTIMPORT & EXPORTCO., LTD» (Сямынь Унибест Импорт энд Экспорт Ко., Лтд.), Китай:







не соответствуют требованиям ТР ТС 007/2011 (пункта 6 статьи 6 (таблица 2); пункта 7 статьи 6) по показателям безопасности:

по длине плечевого ремня: длина плечевого ремня должна быть 600-700 мм, фактически длина плечевого ремня – 805 мм;

по протяженности плечевого ремня: на протяжении 400-450 мм ширина плечевого ремня в верхней части должна быть не менее 35-40 мм, фактически протяженность плечевого в верхней составила 380 мм;

по отсутствию светоотражающих элементов: ранцы ученические должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане, фактически на передней поверхности ранца отсутствуют детали и (или) фурнитура со светоотражающими элементами;







рюкзак школьный RB-960-1 с маркировкой «GRIZZLY», размер 29х38х17 см, от 11 лет, изготовитель ООО «ФАСТ-ТЕКС», Российская Федерация:

не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 (пункта 7 статьи 6) по безопасности: на боковых поверхностях рюкзака отсутствуют детали и (или) фурнитура со светоотражающими элементами.