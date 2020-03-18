Второе рождение: в Беларуси врачи спасли ребенка с тяжелой формой пневмонии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси врачи спасли ребенка с тяжелой формой пневмонии. Шансов выжить практически не было. Трехлетнюю девочку подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, чтобы насытить кровь кислородом. Обычно так лечат только взрослых. Сейчас София Савко идет на поправку, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.



София снова может напевать песни, улыбается и шутит. Родители всегда рядом. Счастливы, что малышка идет на поправку. «Насколько это возможно после перенесенного, моя дочь чувствует себя хорошо. За что спасибо огромное докторам. Для нас они точно герои. И не одну жизнь спасли. Сейчас она разговаривает. Она нас узнает. Она узнает свои игрушки», – поделился папа Софии Денис Савко.

Буквально за одну ночь обычный вирус перетек в тяжелейшую форму пневмонии. На то, чтобы доставить ребенка из инфекционной больницы в центр детской хирургии, были считанные часы. Легкие практически не работали. Кровь не насыщалась кислородом. Софию экстренно подключили к аппарату ЭКМО. «Развился респираторный дистресс-синдром. Функция легких была очень снижена. Она к нам приехала в таком состоянии, что мы незамедлительно в тот же вечер через несколько часов срочно подключили к этому аппарату», – рассказал заведующий отделом анестезиологии, реанимации и экстракорпорального кровообращения Дмитрий Лесковский.

Устройство дублирует работу сердца и легких. И дает медикам время для лечения инфекции. Это был очень рискованный, но единственный для девочки шанс на спасение. Но подключить к аппарату ребенка гораздо сложнее, чем взрослого.

«Он вместо легких насыщает кислородом, забирает углекислый газ и чистую кровь возвращает ребенку. Соответственно, чем ребенок меньше, тем сосудики меньше. Тем тяжелее поставить трубки так, чтобы он хорошо работал», – объяснила лечащий врач Антонина Фирсова.

Сейчас в Республиканском центре детской хирургии два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации. В ближайшие недели появятся еще столько же. К аппарату можно даже подключить детей весом от двух килограммов. «Что позволит нам создать на функциональной основе на базе нашего центра так называемый «ЭКМО-центр». То есть мы сможем забирать детей из всех больниц Беларуси в таком состоянии, с тяжелой пневмонией, с невозможностью справиться другими способами», – сообщил директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии Константин Дроздовский.

С одной стороны, статистика выглядит пугающе: после подключения ЭКМО выживают около 50% больных. Но с другой, это значит, что каждый второй пациент с тяжелейшей формой пневмонии спасен. Ведь метод используют только в том случае, когда шансы уже равны нулю.