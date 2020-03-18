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Калёнов о хаус-мастерах: «Эта идея в Беларуси реализована процентов на 60. На 100% она реализована быть не может, в принципе, вообще, никогда»
Источник материала: СТВ
Оправдало ли себя введение системы хаус-мастеров, обсуждали в программе
Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси:
Вот наши инженеры, например, едут на берлинский водоканал – они сразу видят там интересные вещи и они тут же их реализуют, это технические вещи. А все, что связано с социумом – это реализуется годами – планомерно, долго, и это очень кропотливая работа, за которую, к сожалению, наших коммунальщиков ругают, что они долго это делают, тормозят. Но это по-другому невозможно.
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Калёнов о хаус-мастерах: «Эта идея в Беларуси реализована процентов на 60. На 100% она реализована быть не может, в принципе, вообще, никогда»
Оправдало ли себя введение системы хаус-мастеров, обсуждали в программе «В обстановке мира». Минжилкомхоз о хаус-мастерах: «В целом, практика внедрения...
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