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Калёнов о хаус-мастерах: «Эта идея в Беларуси реализована процентов на 60. На 100% она реализована быть не может, в принципе, вообще, никогда»

18.03.2020 19:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Оправдало ли себя введение системы хаус-мастеров, обсуждали в программе «В обстановке мира»

Минжилкомхоз о хаус-мастерах: «В целом, практика внедрения комплексного обслуживания здания себя оправдала»

Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси:
Эта работа началась 10 лет назад. И вот за 10 лет мы пришли к тому, что эта идея в Беларуси реализована процентов на 60. На 100% она реализована быть не может, в принципе, вообще, никогда, потому что совершенно разное устройство экономики, взгляды на эти вещи.

Но только сейчас наши коллеги из Узбекистана, Казахстана, Российской Федерации и ещё нескольких других стран обратили на это внимание и начинают потихоньку присматриваться. Эти все локальные и успешные мировые практики реализуются очень долго.

Вот наши инженеры, например, едут на берлинский водоканал – они сразу видят там интересные вещи и они тут же их реализуют, это технические вещи. А все, что связано с социумом – это реализуется годами – планомерно, долго, и это очень кропотливая работа, за которую, к сожалению, наших коммунальщиков ругают, что они долго это делают, тормозят. Но это по-другому невозможно.

Калёнов о хаус-мастерах: «Эта идея в Беларуси реализована процентов на 60. На 100% она реализована быть не может, в принципе, вообще, никогда»

Люди в материале: Геннадий Каленов

 
 
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Оправдало ли себя введение системы хаус-мастеров, обсуждали в программе «В обстановке мира».  Минжилкомхоз о хаус-мастерах: «В целом, практика внедрения...
 
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