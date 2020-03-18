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Sony рассказала о PlayStation 5 - своей самой совершенной игровой приставке

18.03.2020 19:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Sony раскрыла подробности о грядущей игровой приставке нового поколения — PlayStation 5.


PlayStation 5 базируется на 8-ядерном процессоре AMD Zen 2 с частотой до 3,5 ГГц. За графику отвечает чип на основе архитектуры AMD RDNA 2 (до 2,23 ГГц), заявлена поддержка трассировки лучей. Общая производительность приставки составляет 10,28 терафлопса. Для сравнения: мощность конкурирующей Xbox Series X равняется 12 терафлопсам.

В активе PlayStation 5 также 16 ГБ памяти типа GDDR6 и 825 ГБ на SSD-накопителе со скоростью чтения от 5,5 до 9 ГБ/с — это сделает загрузки практически мгновенными. Кроме того, PS5 позволяет подключать внешние USB HDD-диски, в активе также есть слот расширения для NVMe SSD. В приставку встроен привод 4K Blu-ray.

Над обратной совместимостью с играми от PlayStation 4 работают, но подтвердить, что она будет поддерживаться для всех проектов, в Sony пока не готовы.

Цена PlayStation 5 пока не объявлена. Выход консоли в продажу, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пока все еще планируется в этом году.

Ниже — цены других игровых консолей:

 
 
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Над обратной совместимостью с играми от PlayStation 4 работают, но подтвердить, что она будет поддерживаться для всех проектов, в Sony пока не готовы.
 
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