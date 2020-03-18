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7 из 12 слуцких борцов привезли медали с областных соревнований

18.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

7 из 12 слуцких борцов привезли медали с областных соревнований

12 и 13 марта 2020 года слуцкие борцы принимали участие в Первенстве Минской области по борьбе вольной среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. (г. Червень).

Из двенадцати заявленных от Слуцка участников (9 юношей и 3 девушки), семеро вернулись домой с медалями:

1 место

  • Горнак Алеся – в/к 43 кг
  • Гурбо Богдана – в/к 53 кг
  • Баранов Никита – в/к 92 кг

2 место

  • Саргинов Вячеслав – в/к 48 кг
  • Писарева Диана – в/к 57 кг
  • Жданов Марк – в/к 60 кг
  • Рудяк Евгений – в/к 80 кг

Подготовкой учащихся занимается тренер-преподаватель Рудяк Дмитрий Иосифович.

СДЮШОР

 
 
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12 и 13 марта 2020 года слуцкие борцы принимали участие в Первенстве Минской области по борьбе вольной среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. (г. Червень).
 
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