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7 из 12 слуцких борцов привезли медали с областных соревнований
18.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
12 и 13 марта 2020 года слуцкие борцы принимали участие в Первенстве Минской области по борьбе вольной среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. (г. Червень).
Из двенадцати заявленных от Слуцка участников (9 юношей и 3 девушки), семеро вернулись домой с медалями:
1 место
2 место
Подготовкой учащихся занимается тренер-преподаватель Рудяк Дмитрий Иосифович.
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12 и 13 марта 2020 года слуцкие борцы принимали участие в Первенстве Минской области по борьбе вольной среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. (г. Червень).
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