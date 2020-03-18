7 из 12 слуцких борцов привезли медали с областных соревнований

Источник материала: Слуцк Город





12 и 13 марта 2020 года слуцкие борцы принимали участие в Первенстве Минской области по борьбе вольной среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. (г. Червень).

Из двенадцати заявленных от Слуцка участников (9 юношей и 3 девушки), семеро вернулись домой с медалями:

1 место

Горнак Алеся – в/к 43 кг

Гурбо Богдана – в/к 53 кг

Баранов Никита – в/к 92 кг

2 место

Саргинов Вячеслав – в/к 48 кг

Писарева Диана – в/к 57 кг

Жданов Марк – в/к 60 кг

Рудяк Евгений – в/к 80 кг

Подготовкой учащихся занимается тренер-преподаватель Рудяк Дмитрий Иосифович.