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БФТ объявила о переносе всех турниров. Они возобновятся не ранее 30 апреля

18.03.2020 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О полной отмене и переносе всех турниров под своей эгидой 18 марта объявила и Белорусская федерация тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БФТ объявила о переносе всех турниров. Они возобновятся не ранее 30 апреля

В пресс-релизе отмечается, что в связи с приостановкой состязаний под эгидой ITF и Tennis Europe наша федерация также берет паузу. Ожидается, что состязания возобновятся не ранее 30 апреля. Информация о новых датах стартов будет сообщена дополнительно.

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Новости Беларуси. О полной отмене и переносе всех турниров под своей эгидой 18 марта объявила и Белорусская федерация тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
 
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