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Гандбольный СКА закрыл вход на трибуны для болельщиков до конца марта

18.03.2020 22:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Матчи без зрителей – это теперь суровая реальность. Очередным клубом, кто закрыл вход на трибуны для болельщиков, стал гандбольный СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбольный СКА закрыл вход на трибуны для болельщиков до конца марта

18 марта стало известно, что армейцы отныне будут играть при пустых трибунах. Это касается как самого СКА, так и второй дружины – БГУФК-СКА. Таким образом, самое ожидаемое сражение в белорусском гандболе СКА – БГК пройдет в тишине. Билеты не поступят в продажу, не ждут и владельцев абонементов.

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Решение о запрете на посещение матчей продлится конца марта.

Гандбольный СКА закрыл вход на трибуны для болельщиков до конца марта

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Новости Беларуси. Матчи без зрителей – это теперь суровая реальность. Очередным клубом, кто закрыл вход на трибуны для болельщиков, стал гандбольный СКА, сообщили...
 
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