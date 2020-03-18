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Полуфинал конкурса «Мисс Беларусь-2020» пройдет 21 марта
18.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В полуфинале конкурса «Мисс Беларусь-2020» встретятся 142 красавицы со всей Беларуси, отбор состоится 21 марта, сообщили
«Претенденток на титул
В отличие от предыдущего этапа, в полуфинале конкурсанткам разрешено все: нарядные платья, украшения, визаж и прическа. Но пройтись в купальниках смогут не все — некоторым девушкам было рекомендовано похудеть либо, наоборот, поправиться. Жюри проверит, справилась ли участница с задачей. В конце полуфинала красавицы отправятся на фотопробы.
По результатам кастинга выберут от 25 до 35 финалисток. Около месяца они будут готовиться к итоговому шоу, репетировать выходы, проходить различные промежуточные испытания, участвовать в культурных и социальных проектах. Имя самой красивой белоруски станет известно 15 мая.
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В полуфинале конкурса «Мисс Беларусь-2020» встретятся 142 красавицы со всей Беларуси, отбор состоится 21 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной школы...
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