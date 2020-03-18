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Гомельчан использовали в чужой игре за передел собственности?

18.03.2020 19:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дело похоже на огромную паутину.

Гомельчан использовали в чужой игре за передел собственности?
В судах и следственных органах Кировской области расследуются и рассматриваются дела, в которых прямо или косвенно замешаны уроженцы Гомеля. Например, в Первомайском суде Кирова идет процесс по делу о рейдерском захвате ООО «Эликон» (Мурыгинская бумажная фабрика), которая находится в поселке Мурыгино Юрьянского района Кировской области. Главным подсудимым является местный бизнесмен Руслан Цуканов.

«Любопытный факт: оказалось, очень многие люди, так или иначе связанные с делом бумажной фабрики, родом из Гомеля», — сообщает информационный портал Кирова Newsler.ru, который внимательно следит за процессом. «Сильные новости» заинтересовались этим нюансом, изучили судебные отчеты этого и других российских изданий и ознакомились с рядом документов, которые находятся в открытом доступе, чтобы понять, во что вляпались наши земляки.

Создалось впечатление, что вся эта история представляет собой огромную паутину, которую свил и дергает за нужные ему нити один человек, остающийся в удаленном состоянии для российского правосудия.



Забегая вперед, заметим, что на такую роль претендует находящийся в Германии бизнесмен с казахскими корнями Юрий Судгаймер. Его фамилия также упоминается в уголовных делах. Мужчину даже объявляли в международный розыск. А прославился он на всю Россию тем, что «посадил» губернатора Кировской области Никиту Белых, которому он передал взятку в московском ресторане в рамках сотрудничества с силовыми структурами. Белых осудили на 8 лет.


Вторым взяткодателем по делу губернатора проходил гражданин Беларуси уроженец Гомеля Альберт Ларицкий. В настоящее время Ларицкий второй раз является подсудимым, его обвиняют в мошенничестве и похищении бывшего владельца бумажной фабрики «Эликон». В 2016 году Ларицкого как собственника ОАО «Нововятский лыжный комбинат» приговорили к 3 годам лишения свободы за мошенничество. По версии следствия, он похитил около 10 млн. кредитных долларов и перевел их на личный счет в швейцарском банке.

Также свидетелем обвинения в деле Белых был упоминавшийся выше Руслан Цуканов.

«У нас были доверительные отношения»

В качестве свидетелей по делу о захвате фабрики в Мурыгино следствием были допрошены гомельчане Владислав Родинский и Анна Царькова. Однако оба дружно отказались ехать в Россию как для дачи показаний следствию, так и в суде. Родинский в связи с тем, что «нажил много врагов», женщина заявила, что «боится Цуканова». Обоих в сентябре прошлого года допросили в Гомеле, а их показания огласили в судебном заседании, пишет Newsler.ru.

В частности, Родинский сообщил следствию, что он познакомился с Ларицким еще в 2002 году, правда, близких отношений не поддерживали, просто иногда пересекались в Гомеле. В то время Родинский занимался предпринимательством, но заработок был небольшим. В сентябре 2012 года в сквере имени Громыко в Гомеле Родинский встретил Ларицкого и пожаловался на это. В ответ Ларицкий предложил ему ехать в Кировскую область и занять должность коммерческого директора бумажной фабрики в Косино.

В июне 2013 года Ларицкий попросил Родинского стать директором ООО «ИК «КБФ», так как прежний директор уволился. «Он сказал, что всей деятельностью ООО «ИК „КБФ“ будет заниматься сам, я там просто буду числиться директором», — рассказывал свидетель.

Ну, а дальше, судя по всему, один земляк примитивно подставил другого в неких своих, как пишут в таких случаях, корыстных интересах. Ларицкий, как следует из публикаций российских СМИ, через ООО «Сияние-торг» приобретает Мурыгинскую бумажную фабрику, имущество которой, как на физическое лицо, по его просьбе регистрирует на себя Родинский. В последующем эта явно фиктивная сделка дорого ему обойдется. «Я подумал, что оплата произошла, и дал согласие. Ларицкий сказал, что с оплатой он разберется сам. Я ему поверил, так как у нас были доверительные отношения», — пишет Newsler.ru.


Мурыгинская бумажаная фабрика. Фото из соцсетей

На самом деле никакой оплаты не было. К такому выводу спустя несколько лет пришел арбитражный суд, признав договоры купли-продажи недействительными из-за их безденежности.

Из показаний Родинского: «Летом или осенью 2014 года Ларицкий сказал мне, что договорился с уроженцем города Гомель Константином Царьковым о продаже бумажной фабрики в Мурыгино, то есть всего комплекса имущества, которое перешло мне от ООО „Сияние-торг“. Оплату Царьков должен был произвести Ларицкому. Я написал расписку, что претензий по оплате имущества в Мурыгино не имею. Передал ли Царьков деньги Ларицкому, мне неизвестно. После того, как документы были сданы в Росреестр, я какого-либо отношения к имуществу бумажной фабрики не имел».

Оказалось, что Родинский и сам парень не промах. В феврале 2016 года городской суд Можайска приговорил его к 3 годам лишения свободы за покушение на мошенничество. «Сильные новости» ознакомились с приговором. Гомельчанина признали виновным в том, что он «вступил в преступный сговор с неустановленными лицами» и с помощью поддельных документов пытался завладеть 20 земельными участками, расположенными на территории Можайского района Московской области.


После отбытия наказания гомельчанин узнал, что на него повесили иск о возвращении имущества бумажной фабрики. Причем, в денежном эквиваленте. Согласно сведениям банка данных исполнительных производств РФ, по исполнительному листу, выданному Арбитражным судом Москвы 22 июля 2019 года, с Родинского Владислава Давидовича, 1970 г.р. (Беларусь, г. Гомель) постановлено взыскать в пользу физических и юридических лиц 51 181 157,28 руб. (почти 690 тыс. долл.). Также от белоруса в России ждут оплаты штрафа в размере 500 руб. за нарушение ПДД и исполнительного сбора 1 тыс. руб. Сущая мелочь, в общем, по сравнению с долгом, который ему за всю жизнь не отработать.

«Они же бандиты!»

Одним из владельцев Мурыгинской бумажной фабрики был гомельский бизнесмен Константин Царьков. Правда, в качестве свидетеля выступила его супруга Анна. Мужа, по словам женщины, в июне 2017 года задержали в Гомеле, общение с ним происходило через адвоката, а сейчас он находится в местах лишения свободы. С подсудимым Цукановым она не общалась, но много слышала о нем от мужа, который называл его и Судгаймера «какими-то бандитами, пытающимися завладеть имуществом бумажной фабрики».

Из показаний Анны Царьковой (изложение Newsler.ru): «Примерно в 2014 году мой муж приобрел в поселке Мурыгино движимое и недвижимое имущество, расположенное на территории бумажной фабрики. Он говорил, что выкупил бумажную фабрику со всеми зданиями и даже железнодорожным путем, мостами, плотиной, которые расположены за территорией фабрики. В период приобретения фабрики до 2017 года мой муж ездил в Кировскую область, приезжал раз в два месяца, иногда и чаще. До этого он занимался строительством в Республике Беларусь. Зарабатывал хорошо, бумажную фабрику приобрел на свои накопленные денежные средства, насколько помню, что-то около 40 млн. рублей. Купил ее у уроженца города Гомель Влада Родинского».

По словам Анны, ее муж занимался развитием фабрики, однако дела у него не шли. Денег не хватало. Константин придумал выход: он привлек в качестве инвестора некоего Мосягина и заложил тому часть зданий фабрики. Сколько именно Царьков взял у Мосягина в долг, его жена не знает. В 2016-2017 годах, когда дела фабрики шли плохо, часть заложенного имущества перешла Мосягину, а часть имущества по решению суда перешла государству за неуплату налогов. На Царькове остались кое-какие здания и оборудование.

«В июне 2017 года моего мужа задержали в Гомеле, — продолжает Царькова. — Примерно в это же время ко мне обратились представители ООО „СФК“ с вопросом продажи оставшегося имущества бумажной фабрики за 60 млн. рублей. Об этом через адвоката я сообщила мужу. Он передал, что я могу продать — производство там уже вести невозможно, так как имущество фабрики принадлежит разным собственникам. У меня была доверенность от мужа на возможность продажи имущества, принадлежащего ему. Я поехала в Москву, где мы подготовили договор купли-продажи».


Разбираясь в документах, Анна Царькова также заметила, что в договоре между Родинским и Царьковым были незарегистрированные объекты недвижимости (здание по переработке макулатуры, цех печати, столовая, железнодорожные пути, железобетонная плотина). Однако представителей «СФК» это не смутило: они заявили, что сами все зарегистрируют. В результате Царькова продала имущество. С тех пор к бумажной фабрике никакого отношения она не имела.

С чего началось?

Вот как описывает Newsler.ru начало обострения событий, которые теперь изучаются в суде: «Конец июля 2017 года, поселок Мурыгино, что расположен почти в 30 км от Кирова. На территорию фабрики внезапно въезжают автомобили, откуда, как в лихие 90-е, выскакивают крепкие парни в спортивных костюмах и без каких-либо опознавательных знаков. Даже спустя полтора года те, кто был свидетелем этих событий, помнят людей с автоматами, совершивших этот налет. Крепкие парни в тренировочных костюмах, как и положено, по классике рейдерских захватов, наделали шума и срезали замки, какие нашли, блокировали вход в здание. Вероятно, это были люди, представляющие интересы ООО «Сокольский фанерный комбинат» (ООО «СФК»).

За кулисами этого действа, по словам знакомых с ситуацией, происходило следующее. ...Имущество бумажной фабрики переходило от одного владельца к другому еще в те времена, когда актив находился под контролем осужденного ныне Альберта Ларицкого. Напомним, оно было приобретено на денежные средства, полученные в виде займа более 90 млн. рублей ИК «КБФ» от АО «НЛК». Затем ООО «ИК «КБФ» проводит сделку через фирму-однодневку — ООО «Сияние-торг». В итоге имущество оказывается у физических лиц — Владимира Родинского, Константина Царькова и Владислава Мосягина.

Действуя в рамках правового поля, конкурсные управляющие ООО «ИК «КБФ», начиная с 2014 года, признали через Арбитражный суд сделки совершенные ООО «Имущественный комплекс «КБФ» недействительными и зарегистрировали за ООО «ИК „КБФ“ право собственности на ряд объектов недвижимости в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области.

Есть версия, что для закрепления позиций на бумфабрике „новым владельцам“ понадобилось подписать необходимые для этого документы у Царькова. Но на тот момент он находился в местах лишения свободы, поэтому „операция“ осуществлялась через его супругу в Республике Беларусь и находящегося в больнице Мосягина. В итоге актив, к слову, еще и социальной важности, так как именно на бумфабрике находятся очистные сооружения и водоподготовка, и стоимостью более 1 млрд. рублей, отдается за бесценок».

...Очень похоже, что некоторых упомянутых в этой истории гомельчан использовали, что называется, в чужой игре за передел собственности. Дело, в общем-то, не наше, пусть российские суды разбираются. Но кое-какие полезные выводы и нам стоит сделать. Как говорится, не в свои сани не садись, чтобы потом на зеркало не пенять. Хорошо, что все живы остались!
 
Теги: Гомель
 
 
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