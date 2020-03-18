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21 марта состоится «прямая линия» с начальником УГАИ УВД Гродненского облисполкома Владимиром Назарко

18.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

21 марта состоится «прямая линия» с начальником УГАИ УВД Гродненского облисполкома Владимиром Назарко

21 марта 2020 года с 9.00 до 11.00 начальником УГАИ УВД Гродненского облисполкома Владимиром Назарко будет проведена «прямая телефонная линия» с жителями Кореличского района. Свой вопрос вы сможете задать по телефону 8-0152-79-75-01.
 
 
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21 марта 2020 года с 9.00 до 11.00 начальником УГАИ УВД Гродненского облисполкома Владимиром Назарко будет проведена «прямая телефонная линия»
 
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