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21 марта состоится «прямая линия» с начальником УГАИ УВД Гродненского облисполкома Владимиром Назарко
Источник материала: Полымя
21 марта 2020 года с 9.00 до 11.00 начальником УГАИ УВД Гродненского облисполкома Владимиром Назарко будет проведена «прямая телефонная линия» с жителями Кореличского района. Свой вопрос вы сможете задать по телефону 8-0152-79-75-01.
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21 марта состоится «прямая линия» с начальником УГАИ УВД Гродненского облисполкома Владимиром Назарко
21 марта 2020 года с 9.00 до 11.00 начальником УГАИ УВД Гродненского облисполкома Владимиром Назарко будет проведена «прямая телефонная линия»
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