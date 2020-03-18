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Что почем в Беларуси: сколько стоят хлеб, яйца, овощи и фрукты

18.03.2020 21:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси произошли ценовые изменения, затронувшие все виды товаров, в том числе и продукты питания.

Что почем в Беларуси: сколько стоят хлеб, яйца, овощи и фрукты
фото: holiday.by
Речь идет об официально зафиксированных ценах в последний месяц нынешней зимы, пишет belnovosti.by

Так, согласно данным Национального статистического комитета, больше всего подорожал виноград (+18,31%), а вот крупа пшенная больше всех подешевела (- 2,91%).

Далее предлагаем ознакомиться с ценами в регионах на продукты питания из тех, которые белорусы покупают чаще всего. О стоимости молока, мяса и рыбы, а также изделий из них мы рассказывали ранее.

Масло, яйца, соль, сахар, мед

Масло животное в среднем продавали по 16 рублей 65 копеек за литр. Дороже всего – в Могилевской области (17,58), дешевле всего – в Гродненской (15,69).


Масло растительное – 2,88 рубля составляла средняя цена. Максимальная – в Минске (2,92), минимальная – в Брестской области (2,77).

На 1,32% подешевели куриные яйца. В среднем десяток стоил 2,24 рубля. Дороже всего продавали в Минске (2,40), дешевле всего – на Гомельщине (1,99).

На 0,17% подешевел сахар. В среднем кило предлагали за 1,52 рубля. Самые высокие цены замечены в Минске (1,53), самые низкие – во всех остальных областях кроме Минской– 1,51 рубля (на Минщине – 1 рубль 52 копейки).

Чай подешевел на 0,93% – в среднем килограмм стоил 36 рублей 13 копеек. Дороже всего продавали в Минской области (39,33), дешевле всего – в Минске (33,02).

А вот кофе вырос в цене – на 0,97%. В среднем 1 кг можно было купить за 29 рублей 88 копеек. Максимум – 33,35 рубля (Минщина), минимум – Минск (27,74).

На 0,26% дороже стал мед. В среднем кг продукта стоил 13,95 рубля. Меньше всего – в Могилевской области (11,15), больше всего – в Минске (16,43).

Стоимость соли поднялась на 1,40%: средняя цена (57 копеек за кило.), минимальная – 55 копеек (Минщина), максимальная – 60 копеек (Гродненщина).

Хлеб и крупы 

На 0,37% подорожала пшеничная мука, которую в среднем продавали за 1 рубль 27 копеек за кило. Дешевле всего ее можно было купить в Брестской области – 1,21 рубля. Наибольшая цена зафиксирована на Могилевщине – 1,37 рубля.

Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 0,45%. В среднем ржаной хлеб стоил 1,82 рубля, а в Гомельской области 1,62 рубля. Дороже всего – в Могилевской области (2,18).

Батоны продавали в среднем по 1,80 рубля за штуку. Дешевле всего – в Минске (1,28), а дороже всего – на Витебщине (2,19).


Хлебобулочные изделия, сдоба из пшеничной муки высшего сорта – в среднем 4,76 рубля изделие. Максимум – на Минщине (5,70), минимум – в Гродненской области (4,21).

Крупа манная – в среднем 1,60 рубля, максимальна цена составила 1,70 рубля (Могилевщина), минимальная – 1,52 рубля (Брестчина).

Крупа пшенная в среднем продавалась по 2,42 рубля за кг. Дешевле всего можно было купить в Брестской области (2,32), дороже всего продукт стоил в Гомельской области (два с половиной рубля).

Крупа гречневая – 2,39 рубля (средняя цена), 2,30 рубля (минимальная цена, Гомельская область), 2,52 рубля (максимальная цена, Минск).

Крупа перловая – 1,38 рубля. Дороже всего – в Могилевской области (1,51), дешевле всего – на Минщине (1,28).

Горох и фасоль продавали в среднем по 2,65 за кило. Дороже всего – на Брестчине (3,02), дешевле всего – в Витебской области (2,17).

Рис в среднем стоил 2,50 рубля, максимум – в Минской области (2,71), минимум – на Гомельщине (2,32).

Макароны реализовывали в среднем по 2,26 рубля. Дороже всего продавали на Витебщине (2,62), дешевле всего – в Гомельской области (2,05).

Вермишель и лапшу продавали по 2,52 рубля. Минимальная цена – Гомельщина (2,14), максимальная – Могилевская (3,05).

Овощи и фрукты

Подорожали на 3,94%. Так, средняя цена картофеля составила 70 копеек, максимальная – 83 копейки (Минск), минимальная – 60 копеек (Гродненщина).

Капуста – 59 копеек. Дороже всего продавали на Гомельщине (61 копейка), дешевле всего – в Гродненской области (54 копейки).

Лук репчатый стоил в среднем 96 копеек. Наибольшая цена замечена в Минске – 1 рубль 8 копеек, наименьшая – в Гомельской области (85 копеек).

Свекла – 69 копеек. Максимум – Минск (80 копеек), минимум – Гродненщина (57 копеек).


Морковь – 68 копеек. Дороже всего – в Минске (78 копеек), дешевле всего – в Гродненской области (60 копеек).

Помидоры стоили 5 рублей, тогда как на Гродненщине – 5,23 рубля, а в Минской области – 4,81 рубля.

Огурцы – 6,77. Максимальная цена – 6,96 рубля (Гродненская область), минимальная – 6,42 рубля (Гомельская область).

Средняя стоимость чеснока составляла 8 рубля 36 копеек. Дороже всего продавали в Минской области (8,53), дешевле всего – в Гомельской (7,91).

Сладкий перец стоил 8,26 рубля, на Гродненщине – 9,10 рубля, в Гомельской области – 7,67 рубля.

Килограмм яблок предлагался в среднем по 2 рубля 30 копеек.  Дороже всего – на Могилевщине (2,55), дешевле всего – в Гродненской области (2,03).

Груши – 3,82 рубля в среднем. Максимум – 4,30 рубля (Минск), минимум – 3,58 рубля (Гродненщина).

Виноград – 7,55 рубля. Наибольшая цена – 9,36 рубля (Брестчина), наименьшая – 6,69 рубля (Витебская область).

Бананы стоили в среднем 3 рубля 11 копеек. Дороже всего – в Гродненской области (3,27), дешевле всего – в Минской (2,97).

Килограмм орехов в среднем стоил 17 рублей 71 копейку. Наибольшая цена замечена в Могилевской области (24,98 рубля), наименьшая – на Гомельщине (14,35 рубля). 
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси произошли ценовые изменения, затронувшие все виды товаров, в том числе и продукты питания.
 
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