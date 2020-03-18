ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Немножко не получилось. «Юность» в третий раз обыграла «Динамо-Молодечно»

18.03.2020 00:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столичная «Юность» одержала третью победу над «Динамо-Молодечно». Таким образом, минчанам остается еще одна виктория, чтобы оформить путевку в финал плей-офф чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Немножко не получилось. «Юность» в третий раз обыграла «Динамо-Молодечно»

Первыми счет открыли «красно-синие». В середине первого периода Станислав Лопачук вывел вперед свою команду 1:0. После этого успеха «Юность» не стала захватывать инициативу в свои руки, а продолжила ждать шанса в атаке. И «красно-синие» дождались.

Немножко не получилось. «Юность» в третий раз обыграла «Динамо-Молодечно»

Во второй части поединка Денис Цыганов отправил вторую шайбу в ворота «бело-синих». Все, что смогли сделать «динамовцы», – так это одну шайбу отыграть. Отличился Амброжейчик.

Немножко не получилось. «Юность» в третий раз обыграла «Динамо-Молодечно»

Победа за «Юностью» – 2:1. Счет в серии становится 3:1, также в пользу минчан.

Немножко не получилось. «Юность» в третий раз обыграла «Динамо-Молодечно»

Владислав Соколовский, защитник ХК «Динамо-Молодечно»:
Нужно провести работу над ошибками. Я думаю, тренеры подскажут, что сделать, чтобы победить и выйти с хорошим настроением.

Немножко не получилось. «Юность» в третий раз обыграла «Динамо-Молодечно»

Павел Боярчук, нападающий ХК «Динамо-Молодечно»:
Не получилось с начала матча. «Юность» агрессивнее начала, лучше действовала. Может, ближе к середине, к концу матча мы выровняли. Гол нам немножко придал эмоций. В принципе, мы бежали отыгрывать игру, но немножко не получилось.

Наверное, надо как-то жестче в тело играть и не терять шайбу. Мы слишком легко теряем шайбу, и за счет этого «Юность» и владеет инициативой. Но нам надо выигрывать. Мы поедем только за победой, потому что у нас не осталось права на ошибку.

Немножко не получилось. «Юность» в третий раз обыграла «Динамо-Молодечно»

Продолжение борьбы в этой паре запланировано на 19 марта. Пятая игра противостояния пройдет в Минске на «Чижовка-Арене».

Люди в материале: Владислав Соколовский, Павел Боярчук

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Столичная «Юность» одержала третью победу над «Динамо-Молодечно». Таким образом, минчанам остается еще одна виктория, чтобы оформить путевку в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первая в Беларуси галерея пирографии открылась в Жодино. Почему туда стоит сходить?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика