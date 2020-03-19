|
«Для меня имеет значение, что не только мы помним». Дочь Витольда Гинтовта встретилась с минскими школьниками
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минской школе № 202 могут присвоить почетное имя Витольда Гинтовта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 марта с ее учениками встретилась дочь Героя СССР. Тамаре Некрашевич презентовали работу о малоизвестных фактах из жизни легендарного танкиста.
Слегка волнуясь, но зная тему, эти ребята презентуют работу, которую они готовили несколько месяцев. Она посвящена Герою СССР. Фотографии, переписка, свидетельства сослуживцев – все это о Витольде Гинтовте собрали Ульяна и Иван. Школьники встречались с родственниками легендарного танкиста, работали в архивах, интернете.
Иван Савицкий, учащийся ГУО «Средняя школа № 202 Минска»:
Ульяна Тараканова, учащаяся ГУО «Средняя школа № 202 Минска»:
Особое значение эти слова имели для Тамары Некрашевич. Дочь Витольда Гинтовта пришла на встречу с ребятами. И в какой-то момент даже не смогла сдержать эмоций.
Женщина говорит: отец не любил рассказывать о войне. Возможно потому, что хорошо знал цену победы.
Тамара Некрашевич, дочь Витольда Гинтовта:
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Витольд Гинтовт и его экипаж на войне уничтожили 21 немецкий танк. В том числе четыре «Тигра». Звание Героя СССР ему присвоили уже в 1944-м. Танкист принадлежал к легендарному литовскому роду Довспрунгов. В честь Витольда Михайловича названы улицы в Гродно и в деревне Слободщина. Работа этих ребят, возможно, поспособствует увеличению списка.
Лариса Провоторова, учитель ГУО «Средняя школа № 202 Минска»:
В Беларуси, к слову, до сих пор живы два Героя Советского Союза. И Василий Мичурин (а ему уже 105 лет), и Иван Кустов живут в Минске. Всего же этого звания за подвиги в Великой Отечественной войны удостоены больше 400 уроженцев нашей страны. Инициативы школьников – еще один пусть и небольшой, но вклад в дело памяти о тех, кто сражался за мирное небо над головой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Для меня имеет значение, что не только мы помним». Дочь Витольда Гинтовта встретилась с минскими школьниками
Новости Беларуси. Минской школе № 202 могут присвоить почетное имя Витольда Гинтовта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 марта с ее учениками...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)