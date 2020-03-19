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«Для меня имеет значение, что не только мы помним». Дочь Витольда Гинтовта встретилась с минскими школьниками

19.03.2020 00:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минской школе № 202 могут присвоить почетное имя Витольда Гинтовта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для меня имеет значение, что не только мы помним». Дочь Витольда Гинтовта встретилась с минскими школьниками

18 марта с ее учениками встретилась дочь Героя СССР. Тамаре Некрашевич презентовали работу о малоизвестных фактах из жизни легендарного танкиста.

Тему продолжит Дмитрий Боярович.

«Для меня имеет значение, что не только мы помним». Дочь Витольда Гинтовта встретилась с минскими школьниками

Слегка волнуясь, но зная тему, эти ребята презентуют работу, которую они готовили несколько месяцев. Она посвящена Герою СССР. Фотографии, переписка, свидетельства сослуживцев – все это о Витольде Гинтовте собрали Ульяна и Иван. Школьники встречались с родственниками легендарного танкиста, работали в архивах, интернете.

«Для меня имеет значение, что не только мы помним». Дочь Витольда Гинтовта встретилась с минскими школьниками

Иван Савицкий, учащийся ГУО «Средняя школа № 202 Минска»:
Мне запомнилось то, что он принимал решения за командира. Когда он ехал в танке, у него был приоткрытый люк. Он мог наблюдать, у него было преимущество в обзоре перед командиром.

«Для меня имеет значение, что не только мы помним». Дочь Витольда Гинтовта встретилась с минскими школьниками

Ульяна Тараканова, учащаяся ГУО «Средняя школа № 202 Минска»:
Он мог погибнуть. Несмотря на это, он всегда защищал людей, которые были с ним в танке.

«Для меня имеет значение, что не только мы помним». Дочь Витольда Гинтовта встретилась с минскими школьниками

Особое значение эти слова имели для Тамары Некрашевич. Дочь Витольда Гинтовта пришла на встречу с ребятами. И в какой-то момент даже не смогла сдержать эмоций.

«Для меня имеет значение, что не только мы помним». Дочь Витольда Гинтовта встретилась с минскими школьниками

Женщина говорит: отец не любил рассказывать о войне. Возможно потому, что хорошо знал цену победы.

«Для меня имеет значение, что не только мы помним». Дочь Витольда Гинтовта встретилась с минскими школьниками

Тамара Некрашевич, дочь Витольда Гинтовта:
Для меня это какое-то имеет значение, что не только мы помним, не только мой внук, но еще кто-то помнит об этом. Уже начинают немножечко перевирать историю. Поэтому важно, чтобы мы знали наше прошлое.

«Для меня имеет значение, что не только мы помним». Дочь Витольда Гинтовта встретилась с минскими школьниками

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Особая значимость у работы еще и оттого, что школа, ученики которой ее провели, находится на улице Гинтовта в Минске. Свое название она получила в 1990 году. Кстати, через пять дней исполнится ровно 30 лет с момента переименования.

«Для меня имеет значение, что не только мы помним». Дочь Витольда Гинтовта встретилась с минскими школьниками

Витольд Гинтовт и его экипаж на войне уничтожили 21 немецкий танк. В том числе четыре «Тигра». Звание Героя СССР ему присвоили уже в 1944-м. Танкист принадлежал к легендарному литовскому роду Довспрунгов. В честь Витольда Михайловича названы улицы в Гродно и в деревне Слободщина. Работа этих ребят, возможно, поспособствует увеличению списка.

«Для меня имеет значение, что не только мы помним». Дочь Витольда Гинтовта встретилась с минскими школьниками

Лариса Провоторова, учитель ГУО «Средняя школа № 202 Минска»:
Мы будем ходатайствовать о присвоении школе почетного имени Героя Советского Союза Гинтовта Витольда Михайловича. Многие школы носят почетные имена, и я считаю, что этот человек заслуживает этого.

«Для меня имеет значение, что не только мы помним». Дочь Витольда Гинтовта встретилась с минскими школьниками

В Беларуси, к слову, до сих пор живы два Героя Советского Союза. И Василий Мичурин (а ему уже 105 лет), и Иван Кустов живут в Минске. Всего же этого звания за подвиги в Великой Отечественной войны удостоены больше 400 уроженцев нашей страны. Инициативы школьников – еще один пусть и небольшой, но вклад в дело памяти о тех, кто сражался за мирное небо над головой.

«Для меня имеет значение, что не только мы помним». Дочь Витольда Гинтовта встретилась с минскими школьниками

Люди в материале: Иван Савицкий, Ульяна Тараканова, Тамара Некрашевич, Дмитрий Боярович, Лариса Провоторова

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минской школе № 202 могут присвоить почетное имя Витольда Гинтовта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 марта с ее учениками...
 
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