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«Даст новый импульс». В Минском и Смолевичском районах активу представили новых руководителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Сенице представили нового председателя Минского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Им стал бывший первый заместитель главы Минского района Владимир Юргевич. Минский район – самый густонаселенный в стране. Почти 250 тысяч – это практически областной центр. И ежегодно население прирастает почти на 8 тысяч. Соответственно, требования для руководителя особенные.
Владимир Юргевич, председатель Минского райисполкома:
Нового руководителя представили и активу Смолевичского района. Андрей Ратомский – кандидатура единогласно утверждена местным Советом депутатов. На сессии присутствовал губернатор области. Перед новым председателем поставлена задача разобраться с кадрами, повысить зарплаты населения, усилить контроль строительства жилых домов в городе-спутнике.
Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома:
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Андрей Ратомский до этого возглавлял несвижское сельхозпредприятие «Новая жизнь». В 2019 году хозяйство вошло в пятерку лучших в районе.
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Новости Беларуси. В Сенице представили нового председателя Минского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им стал бывший первый заместитель главы...
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