ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Даст новый импульс». В Минском и Смолевичском районах активу представили новых руководителей

19.03.2020 00:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Сенице представили нового председателя Минского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Даст новый импульс». В Минском и Смолевичском районах активу представили новых руководителей

Им стал бывший первый заместитель главы Минского района Владимир Юргевич. Минский район – самый густонаселенный в стране. Почти 250 тысяч – это практически областной центр. И ежегодно население прирастает почти на 8 тысяч. Соответственно, требования для руководителя особенные.

«Даст новый импульс». В Минском и Смолевичском районах активу представили новых руководителей

Владимир Юргевич, председатель Минского райисполкома:
Обеспечить как жильем, так и инженерно-транспортной инфраструктурой. Мы в этом году, благодаря государственным программам, строим семь садиков на территории района, одну школу. Мы сейчас очень плотно работаем по разработке генеральных планов при столичных агрогородках крупных, где предусматриваем уже заранее размещение площадок для будущих каких-то производств или социальных объектов.

«Даст новый импульс». В Минском и Смолевичском районах активу представили новых руководителей

Нового руководителя представили и активу Смолевичского района. Андрей Ратомский – кандидатура единогласно утверждена местным Советом депутатов. На сессии присутствовал губернатор области. Перед новым председателем поставлена задача разобраться с кадрами, повысить зарплаты населения, усилить контроль строительства жилых домов в городе-спутнике.

«Даст новый импульс». В Минском и Смолевичском районах активу представили новых руководителей

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома:
Времени на раскачку нет. Весна пришла, весна ранняя, влаги не хватает. Я все-таки по своей натуре и по призванию сельхозник. Помогали всегда и председателям сельских советов, вводили за счет хозяйства, строили в агрогородке объекты и детские площадки, все. Будем эту практику приживлять здесь.

«Даст новый импульс». В Минском и Смолевичском районах активу представили новых руководителей

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Для Минского района хорошая преемственность. Буквально с сегодняшнего дня, понимая и зная все проблемы района, он начинает двигаться вперед. Безусловно, это даст новый импульс в развитии региона. То же самое Смолевичи район, где сосредоточены значимые для страны проекты. Это город-спутник, один их самых быстро развивающихся городов-спутников. Район, где расположен индустриальный парк «Великий камень». То есть это еще один из мощных драйверов в развитии экономики.

«Даст новый импульс». В Минском и Смолевичском районах активу представили новых руководителей

Андрей Ратомский до этого возглавлял несвижское сельхозпредприятие «Новая жизнь». В 2019 году хозяйство вошло в пятерку лучших в районе.

Люди в материале: Владимир Юргевич, Андрей Ратомский, Александр Турчин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Сенице представили нового председателя Минского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им стал бывший первый заместитель главы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика