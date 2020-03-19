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Ещё одна белоруска попала в топ-30 молодых предпринимателей по версии Forbes
Источник материала: Партизан
Белоруска Татьяна Зарецкая вошла в обновлённый список Forbes «Топ-30 предпринимателей и общественных деятелей до 30 лет» в категории Manufacturing & Industry. Об этом предпринимательница сообщила на своей странице в linkedln.
Татьяна Зарецкая — сооснователь и исполнительный директор Laava Tech.
Это стартап, разрабатывающий умные системы освещения теплиц. Запатентованное программное обеспечение контролирует светодиодные фонари, чтобы обеспечить каждому растению наилучшие условия выращивания.
Помимо повышения урожайности, умные системы позволяют снизить потребление энергии. Светодиоды потребляют в 2-10 раз меньше энергии, чем некоторые из нынешних систем освещения в теплицах, а срок службы ламп в 10 раз превышает срок службы большинства современных систем.
В декабре прошлого года в список Forbes молодых предпринимателей до 30 лет в сфере производства и индустрии попала уроженка Беларуси 27-летняя Мария Дмитрук.
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Белоруска Татьяна Зарецкая вошла в обновлённый список Forbes «Топ-30 предпринимателей и общественных деятелей до 30 лет» в категории Manufacturing & Industry. Об этом...
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