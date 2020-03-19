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Более 12 тысяч человек приняли участие в спортивных мероприятиях, организованных профсоюзами Гродненщины в прошлом году

19.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 12 тысяч человек приняли участие в спортивных мероприятиях, организованных профсоюзами Гродненщины в прошлом году

В областном объединении профсоюзов подвели итоги физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.

Всего в 2019 году областные профсоюзы организовали 42 спортивно-массовых мероприятия, в том числе: 18 областных отраслевых спартакиад, 5 областных туристических слетов и 18 областных турниров по различным видам спорта, 2 спортивных праздника «Мама, папа, я – спортивная семья». В них приняли участие более 12 тысяч человек.

Более 12 тысяч человек приняли участие в спортивных мероприятиях, организованных профсоюзами Гродненщины в прошлом году

Спортивные мероприятия также прошли и в трудовых коллективах. На эти цели было направлено около 2 млн. рублей. Работа в первичных организациях проводилась силами профсоюзных комитетов с привлечением общественных физкультурных кадров, а также инструкторов-методистов. Всего в отраслях в настоящее время работают 172 инструктора-методиста.

Спортсмены-любители не остались в стороне и от международных соревнований. Для них профсоюзами был организован международный велопробег дружбы «Гродно-Друскининкай», а также турнир по баскетболу для работников здравоохранения.

Более 12 тысяч человек приняли участие в спортивных мероприятиях, организованных профсоюзами Гродненщины в прошлом году

По итогам всей работы в областном профцентре были подведены итоги областного смотра-конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди областных организаций отраслевых профсоюзов.

Победителями в первой группе стали профсоюзы работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, строительства и промышленности строительных материалов и АПК.

Более 12 тысяч человек приняли участие в спортивных мероприятиях, организованных профсоюзами Гродненщины в прошлом году

Во второй группе первое место заняла областная организация профсоюза работников  здравоохранения, второе – организация профсоюза работников образования и науки, третье – областная организация профсоюза работников государственных и других учреждений.

Более 12 тысяч человек приняли участие в спортивных мероприятиях, организованных профсоюзами Гродненщины в прошлом году

В третьей группе лучшими стали профсоюз работников энергетики, газовой и топливной промышленности, профсоюз работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» и первичная профсоюзная организация Гродненского филиала РУП «Белтелеком».

Более 12 тысяч человек приняли участие в спортивных мероприятиях, организованных профсоюзами Гродненщины в прошлом году

Победителям конкурса председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков вручил кубки и дипломы, а также выразил уверенность, что спортивная и оздоровительная работа и в дальнейшем будет объединять трудовые коллективы региона.

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Теги: Гродно
 
 
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В областном объединении профсоюзов подвели итоги физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Всего в 2019 году областные профсоюзы организовали 42...
 
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