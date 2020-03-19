Александр Турчин: Смолевичский район должен стать ещё одной жемчужиной пристоличья

Смолевичский район должен стать ещё одной жемчужиной пристоличья. Регион может развиваться более быстрыми темпами, а значит будет расти и благосостояние граждан. Об этом заявил во время рассмотрения вопроса об утверждении в должности председателя райисполкома на внеочередной сессии Смолевичского районного Совета депутатов председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

Вручая новому руководителю района Андрею Ратомскому удостоверение, Александр Турчин отметил, что у Смолевичей большой экономический потенциал, развитая социальная инфраструктура, но можно работать еще более эффективно.

Он также подчеркнул, что происходящее сегодня в регионе напрямую зависит от кадров на местах.

– Задачи ясны и понятны, они доведены по всем направлениям: это и социальная сфера, и промышленность, и сельское хозяйство. И они должны в полной мере выполняться руководителем любого района, – сказал глава области.

Также он напомнил, что Смолевичи являются городом-спутником. Здесь продолжается интенсивное строительство жилья. Но параллельно с этим нужно заниматься благоустройством и развитием инфраструктуры.

Создание новых производств и рабочих мест, увеличение заработной платы, развитие сельского хозяйства и привлечение инвестиций – вот те вопросы, над которыми, по мнению Андрея Ратомского, также предстоит серьезно работать. В отношении кадровой политики председатель райисполкома будет придерживаться принципиальной деловой тактики с требованием четкого выполнения должностных обязанностей и соблюдения законодательства.

До этого Андрей Ратомский возглавлял ОАО «Новая жизнь». В прошлом году хозяйство входило в пятерку лучших в районе во время уборочной кампании. Окончил в 1997 году Гродненский государственный сельскохозяйственный институт, в 2003-м — Институт управления агропромышленным комплексом, а в 2014-м — Академию управления при Президенте. Трудовую карьеру начинал с работы слесарем ремонтных мастерских колхоза имени Ленина Несвижского района. В 2001 году стал заведующим молочно-товарной фермой «Новый Снов» Несвижского района. Также трудился в нескольких хозяйствах района, с 2003-го по 2010 год возглавлял СПК «17 сентября».

Лариса Коршун

Фото Павел Орловский







