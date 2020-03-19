Беларусь ввела запрет на вывоз некоторых медицинских товаров

Источник материала: Ежедневник

Правительство ввело временный запрет на вывоз из Беларуси отдельных видов товаров. Это предусмотрено постановлением Совмина от 17 марта 2020 года № 149.

В перечень товаров, вывоз которых запрещается, внесли одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты; респираторы, защитные очки, маски; хирургические халаты, бахилы, бинты, вата, марля и прочее; различные виды хирургических перчаток.

При этом запрет не распространяется на вывоз товаров для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также физическими лицами для личного пользования.