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Беларусь ввела запрет на вывоз некоторых медицинских товаров
19.03.2020 09:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Правительство ввело временный запрет на вывоз из Беларуси отдельных видов товаров. Это предусмотрено постановлением Совмина от 17 марта 2020 года № 149.
В перечень товаров, вывоз которых запрещается, внесли одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты; респираторы, защитные очки, маски; хирургические халаты, бахилы, бинты, вата, марля и прочее; различные виды хирургических перчаток.
При этом запрет не распространяется на вывоз товаров для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также физическими лицами для личного пользования.
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Правительство ввело временный запрет на вывоз из Беларуси отдельных видов товаров. Это предусмотрено постановлением Совмина от 17 марта 2020 года № 149.
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