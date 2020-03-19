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Экспорт нефтепродуктов из Беларуси снизился в январе почти на 70%

19.03.2020 09:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным Белстата в январе этого года экспорт нефтепродуктов составил 305.5 тысяч тонн, в январе в прошлом году он составлял 1006.3 тысяч тонн, пишет Радыё Свабода.

Нынешний январский экспорт нефтепродуктов составил всего 30.4% от экспорта нефтепродуктов в январе 2019 года — снижение почти на 70%.

По цене падение было менее существенным, но также значительным — в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года стоимость экспортируемых нефтепродуктов снизился на 62.3%.

Особенно существенно снизился экспорт нефтепродуктов из Беларуси на западном направлении: в целом в ЕС в январе 2020 года было продано только 16% от прошлогодних объемов, в Польшу и Великобританию — 20% от прошлогодних объемов, в Нидерланды (в прошлом один из главных импортеров белорусских нефтепродуктов) в этом году было продано лишь 6.7% объемов, проданных в январе 2019 года.

Снижение экспорта нефтепродуктов было примерно соответствующим снижению втрое импорта сырой нефти в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года.
 
 
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По данным Белстата в январе этого года экспорт нефтепродуктов составил 305.5 тысяч тонн, в январе в прошлом году он составлял 1006.3 тысяч тонн, пишет Радыё Свабода.
 
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