Экспорт нефтепродуктов из Беларуси снизился в январе почти на 70%

Нынешний январский экспорт нефтепродуктов составил всего 30.4% от экспорта нефтепродуктов в январе 2019 года — снижение почти на 70%.





По цене падение было менее существенным, но также значительным — в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года стоимость экспортируемых нефтепродуктов снизился на 62.3%.





Особенно существенно снизился экспорт нефтепродуктов из Беларуси на западном направлении: в целом в ЕС в январе 2020 года было продано только 16% от прошлогодних объемов, в Польшу и Великобританию — 20% от прошлогодних объемов, в Нидерланды (в прошлом один из главных импортеров белорусских нефтепродуктов) в этом году было продано лишь 6.7% объемов, проданных в январе 2019 года.





Снижение экспорта нефтепродуктов было примерно соответствующим снижению втрое импорта сырой нефти в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года.