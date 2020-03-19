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Украинские следователи изучают серую схему поставок нефтепродуктов из Беларуси

19.03.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственное бюро расследований Украины подозревает, что украинские предприниматели в сговоре с чиновниками и таможенниками организовали незаконную схему импорта топлива из Беларуси с использованием иностранной фирмы-посредника.

Об этом говорится в материалах украинского суда, информирует телеграм-канал Компромат Беларусь.

Следствие предполагает, что украинские бизнесмены с целью уклонения от уплаты налогов и вывода денег из страны оформляют поставки нефтепродуктов из Беларуси по завышенной цене (+ €70 за тонну) на зарегистрированную в Словакии посредническую фирму «Drekup s.r.o». В то же время некоторые сотрудники Гостаможслужбы Украины за денежное вознаграждение обеспечивают бизнесменам беспрепятственное таможенное оформление при импорте ГСМ из Беларуси.

В материалах дела упоминаются три украинские компании, задействованные в схеме: «Укрпалетсистем», «Укрпетролиумгруп», «ЮПиДжи». Все три связывают с сетью действующих в Украине автозаправок UPG, которые предположительно контролирует жительница Житомирской области Юлия Васьковская.

Предприятия UPG являются партнёрами «Белорусской нефтяной компании» (БНК) и торгуют белорусским топливом не только в розницу, но и оптом.

В 2017 году стало известно, что в Беларуси в отношении UPG идёт расследование. Правоохранители подозревали, что украинская компания тратит деньги, полученные от реализации белорусского топлива, на развитие сети АЗС и не расплачивается с БНК. В результате у UPG образовалась дебиторская задолженность в размере $10 млн.

Одна из версий следствия состояла в том, что и дебиторская задолженность, и потери на курсовой разнице в $40 млн - результат договоренности украинского оператора с белорусским поставщиком.

В подтверждение этой версии журналисты приводили тот факт, что тогдашний вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко, курировавший топливно-энергетический комплекс, на инцидент с задолженностью UPG никак не отреагировал.
 
 
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Государственное бюро расследований Украины подозревает, что украинские предприниматели в сговоре с чиновниками и таможенниками организовали незаконную схему...
 
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