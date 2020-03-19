В Минске задержали лидера «Молодого фронта»

Задержан лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» оппозиционный политик Павел Северинец. «Милиционеры вломились в дом и вывезли», - написал он.

«Радыё Свабода» дозвонилась до общественного активиста Дмитрия Марчука , который приехал в опорный пункт милиции на улице Кижеватова в Минске, где находился Урбанович. Как пояснил Марчук, милиционеры взяли у Урбановича письменное объяснение в связи с тем, что у него много невыплаченных штрафов за участие в акциях протеста.





Позже получилось связаться с самим Денисом Урбановичем, которого уже выпустили из участка. Он рассказал, что, кроме объяснений по штрафам, милиция требовала от него также дать письменные объяснения по уголовному делу 2015 года, когда он снял государственный флаг над зданием в деревне Кореньщина в Логойском районе, где проходило голосование, а еще на табличке «выборы» написал «За прозрачные выборы». По словам Урбановича, милиционеры также интересовались, где он планирует быть на День Воли 25 марта.