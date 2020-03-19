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Доллар по 100 рублей, а нефть по $20. В России смоделировали худший вариант развития кризиса

19.03.2020 08:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аналитики смоделировали самый худший сценарий развития кризиса в России.


Самое худшее развитие событий для России, если стоимость 1$ составит 100 рублей, а цена на нефть – $20.

Прогноз был озвучен председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

Сбербанк смоделировал три возможных варианта развития экономического кризиса в государстве, передают российские СМИ.

Самые неблагоприятные условия для развития экономики будут в случае падение цены на нефть до $20, и при курсе доллара – 100 руб./$.

«Но это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали, пока обстановка не дает нам задачки еще совсем уж критический вариант рассматривать» – резюмировал Греф.

Однако есть и хорошая новость, по расчетам Германа, банки и клиенты не понесут каких-либо сильных убытков.

Председатель правления не раскрыл прогнозируемых потерь для банка, но подчеркнул, что они приемлемые.
 
Теги: Новости
 
 
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Аналитики смоделировали самый худший сценарий развития кризиса в России.
 
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