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Подборка популярных электровелосипедов 2020

19.03.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для городских жителей Беларуси электровелосипед давно перестал быть поразительной новинкой. В некоторых случаях на нем можно куда быстрее добраться до работы, чем на общественном транспорте или на личном авто. Магазины предлагают немало разнообразных вариантов.

5 популярных электровелосипедов в 2020

Xiaomi QiCycle

Xiaomi QiCycle — достойный вариант для передвижений по городу. Пользователи отмечают небольшой вес этого гибридного электровелосипеда, составляющий всего 14,5 килограммов. Максимальная скорость, которую на нем можно развить, — 25 километров в час. Модель отличается стильным дизайном. Xiaomi QiCycle легко складывается. В сложенном состоянии его удобно переносить и хранить. Синхронизация со смартфоном осуществляется через Bluetooth с помощью специального приложения, которое работает на iOS и Android. Электровелосипед оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 5.8 А·ч.

Цены на Xiaomi QiCycle в белорусских интернет-магазинах

Xiaomi Himo C20

Электровелосипед Xiaomi Himo C20 доступен в двух цветах — черном и белом. Он предназначен главным образом для передвижения по городу. Корпус изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава. Вес изделия — 21 килограмм. Максимум скорости, на которую способен Xiaomi Himo C20, — 25 километров в час. Велосипед привлекает пользователей компактностью, но нужно учитывать, что складываются у него только педали и руль. Устройство оборудовано литиевым аккумулятором, емкость которого составляет 10 А·ч. На полную зарядку велосипеда понадобится шесть часов.

Цены на Xiaomi Himo C20 в белорусских интернет-магазинах

Green City E-Alfa

Модель Green City E-Alfa подходит как для перемещений по городу, так и для поездок на дачу. Покупателям нравится, что спереди электровелосипед оснащен небольшой корзиной, а сзади есть багажник, на котором можно возить ребенка. Максимальная скорость, которую способен выдать Green City E-Alfa, — 35 километров в час. Модель получилась довольно тяжелой. Ее вес — 34 килограмма. Соответственно, возможны проблемы при поднятии Green City E-Alfa на верхние этажи домов без лифта. Для этого велосипеда производитель выбрал литий-ионный аккумулятор емкостью 9 А·ч.

Цены на Green City E-Alfa в белорусских интернет-магазинах

Eltreco Leto (2019)

Велогибрид Eltreco Leto — стильная и вместе с тем функциональная модель для езды по городу. Вес устройства составляет чуть больше 20 килограммов. Рама легко складывается, благодаря чему электровелосипед без проблем помещается в пассажирском лифте или автомобиле. Максимальная скорость модели — 25 километров. Eltreco Leto снабжен литий-ионной батареей емкостью 7.8 А·ч. Еще одна немаловажная особенность устройства, за которую его ценят пользователи, — наличие крепкого багажника.

Цены на Eltreco Leto (2019) в белорусских интернет-магазинах

Airwheel R3 214.6Wh

Модель Airwheel R3 214.6Wh — вариант для тех, кто хочет познакомиться с электровелосипедами и при этом не желает отдавать кучу денег. Устройство характеризуется невысокой ценой, за что его не в последнюю очередь любят покупатели. Модель отличается компактностью и небольшим весом. Максимальная скорость, которую она способна выдать, составляет 20 километров в час. Airwheel R3 214.6Wh оборудован литий-ионным аккумулятором. Время его зарядки — три часа. В числе минусов велосипеда пользователи отмечают не слишком привлекательный дизайн.

Цены на Airwheel R3 214.6Wh в белорусских интернет-магазинах

Больше моделей электровелосипедов представлено на площадке KUPI.TUT.BY, а также отзывы пользователей, подробные характеристики моделей и ценовые предложения белорусских интернет-магазинов.

 
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Для городских жителей Беларуси электровелосипед давно перестал быть поразительной новинкой. В некоторых случаях на нем можно куда быстрее добраться до работы,...
 
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