ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Путин о транспортном сообщении Минска с Крымом: Не ставьте Лукашенко в трудное положение

19.03.2020 08:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин призвал не ставить президента Беларуси Александра Лукашенко в неловкое положение в связи с его позицией по Крыму, отметив, что с пониманием относится к стремлению белорусского коллеги выстраивать отношения с Украиной.

"Не ставьте президента Беларуси в сложное положение, он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной. Думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности либо в отсутствии таковой для перевозчиков", - сказал Путин на встрече с представителями общественности Крыма, один из участников которой - крымский белорус - пожаловался президенту на то, что Беларусь не реагирует на призыв возобновить авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом, пишет "Интерфакс".

Как отметил Путин, "несмотря на то, что мы строим Союзное государство, Беларусь - независимая, суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной".

"Поэтом не ставьте его в трудное положение, хотя я понимаю, что для вас, белорусов по национальности, техническая возможность связи со своей исторической родиной - это важно. Думаю, настанет время, когда и эти вопросы будут решены. Мы со своей стороны делаем и будем делать все, чтобы люди, которые проживают в Крыму, не чувствовали никаких ограничений, имели свободу передвижения по России, имели возможность путешествовать дальше. Думаю, что это все встанет на свои места", - заявил президент РФ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин призвал не ставить президента Беларуси Александра Лукашенко в неловкое положение в связи с его позицией по Крыму, отметив, что с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды за 2019 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика