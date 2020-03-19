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Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды за 2019 год

19.03.2020 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный банк Беларуси (НББ) рекомендовал банкам, в том числе с российским капиталом, не выплачивать дивиденды за 2019 год, чтобы сохранить финансы на фоне внешних шоков.

Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды за 2019 год
"Национальным банком в адрес наблюдательных советов (советов директоров) банков будут направлены рекомендации в части приоритетного направления в 2020 году прибыли за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды, а также неосуществления в текущем году выплат дивидендов акционерам", - говорится в распространенном в среду сообщении НББ.

Данный шаг предпринимается в ряду "контрциклических мер, направленных на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов".

Кроме того, до 31 декабря 2020 года Нацбанк смягчил ряд надзорных требований к банкам. В частности, при классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право не учитывать критерий достаточности поступлений в иностранной валюте у должника. Также банки могут не признавать задолженность реструктуризированной вне зависимости от количества внесенных в соответствующие договоры изменений на основе оценки денежного потока должника и его способности исполнять обязательства перед банком.

По решению правления НББ норматива максимального размера риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников) увеличен с 25% до 35% от нормативного капитала банка.

Кроме того, НББ освободил банки от индексации значения минимального размера нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации. Соответствующие нормативы устанавливаются в размере, действующем на 1 марта 2020 года, без применения индексации.

Как сообщалось, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что деятельность нынешнего состава правительства и Нацбанка невозможно признать удовлетворительной.

"Президент подчеркнул, что невозможно признать деятельность правительства и Нацбанка удовлетворительной. Глава государства потребовал, чтобы Национальный банк больше работал в целом на экономику страны", - заместитель главы Администрации президента Валерий Бельский, которого цитировало госагентство БелТА.

Одновременно Лукашенко потребовал активизировать потенциал стройотрасли, которую он назвал "локомотивом экономического роста".

"Речь также шла о том, что необходимо задействовать потенциал строительной отрасли, которая способна быть локомотивом экономического роста. Главой государства приняты дополнительные решения по ускорению развития строительной отрасли, прежде всего строительс жилья", - сказал Бельский.

В Беларуси действуют 24 банка, в том числе в 14 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном капитале превышала 50%. В том числе в Беларуси действуют дочерние банки ряда крупных российских фининститутов – Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа банка, ВЭБа. При этом на долю двух крупнейших госбанков (Беларусбанк и Белагропромбанк) приходится около 70% активов банковской системы.

Активы белорусских банков на 1 января 2020 года составили Br78,34 млрд в эквиваленте, увеличившись за 2019 год на 6,3%. Суммарный кредитный портфель белорусских банков на начало 2020 года составил эквивалент Br54,87 млрд, увеличившись на 10,8%.

Чистая прибыль белорусских банков в 2020 году составила Br1 млрд 175,2 млн, что на 7,2% больше по сравнению с 2019 годом.
 
 
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Национальный банк Беларуси (НББ) рекомендовал банкам, в том числе с российским капиталом, не выплачивать дивиденды за 2019 год, чтобы сохранить финансы на фоне...
 
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