Минприроды призывает 28 марта присоединиться к акции «Час Земли»

Источник материала: Газета Авангард

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает присоединиться к акции «Час Земли — 2020» и предлагает отключить свет 28 марта с 20.30 до 21.30, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.





В Беларуси акция пройдет в 12-й раз. Например, в 2018-2019 годах в Минске погасла подсветка таких зданий, как Национальная библиотека, Национальный академический Большой театр оперы и балета, Белорусская государственная филармония, Национальный художественный музей, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, ЦУМ, ТЦ «Столица», гостиница «Беларусь».

Минприроды поддерживает тему «Часа Земли — 2020» — «Каждый может!». Тысячи людей по всей Беларуси каждый день вносят свой вклад в защиту природы, во время экологической кампании «Обустроим малую родину» принимают участие в озеленении населенных пунктов, волонтерских уборках, общественном экомониторинге.

«Час Земли» — ежегодное международное событие, организуемое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех — частных лиц, предприятия, учреждения образования, государственные и коммерческие организации — выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества. «Час Земли» привлекает внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. В акции ежегодно принимают участие более 2 млрд человек в 188 странах, гаснет подсветка более 18 тыс. архитектурных памятников.