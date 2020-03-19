Театр кукол объявил необычный конкурс

Источник материала: Вороновская газета





традицией Гродненского областного театра кукол – проводить в преддверии профессионального праздника фотоконкурс «Кукла в каждом окне». Это уже сталоГродненского областного театра кукол – проводить в преддверии профессионального праздника фотоконкурс «Кукла в каждом окне».





Для участия нужно до 21 марта сфотографировать любую куклу в любом окне и выложить фотографию в конкурсный альбом театральной группы в сетях ВКонтакте или в Фэйсбуке. Победителя определят по количеству лайков 21 марта в 17.00. Автор самого популярного фото получит в подарок пригласительный на двоих на любой спектакль театра кукол для детей.