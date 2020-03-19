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Театр кукол объявил необычный конкурс
19.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Это уже стало
Для участия нужно до 21 марта сфотографировать любую куклу в любом окне и выложить фотографию в конкурсный альбом театральной группы в сетях ВКонтакте или в Фэйсбуке. Победителя определят по количеству лайков 21 марта в 17.00. Автор самого популярного фото получит в подарок пригласительный на двоих на любой спектакль театра кукол для детей.
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Это уже стало традицией Гродненского областного театра кукол – проводить в преддверии профессионального праздника фотоконкурс «Кукла в каждом окне». Для...
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